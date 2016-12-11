С «Челси» могут снять очки за конфликт в матче с «Манчестер Сити»

С «Челси» могут снять очки за конфликт, произошедший в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1).

Напомним, что в ходе стычки полузащитник «горожан» Фернандиньо схватил хавбека синих Сеска Фабрегаса за горло. Оба игрока были удалены с поля, а потом и дисквалифицированы.

В FA открыли дисциплинарные дела в отношении каждого из клубов за недопустимое поведение игроков. Интересно, что «Челси» уже были оштрафованы четыре раза за нарушение правил FA по поведению игроков в течение последних 19 месяцев, а значит с команды могут снять баллы в турнирной таблице АПЛ.