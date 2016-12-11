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  • С «Челси» могут снять очки за конфликт в матче с «Манчестер Сити»

С «Челси» могут снять очки за конфликт в матче с «Манчестер Сити»

11 декабря 2016, 09:29
25

С «Челси» могут снять очки за конфликт, произошедший в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1).

Напомним, что в ходе стычки полузащитник «горожан» Фернандиньо схватил хавбека синих Сеска Фабрегаса за горло. Оба игрока были удалены с поля, а потом и дисквалифицированы.

В FA открыли дисциплинарные дела в отношении каждого из клубов за недопустимое поведение игроков. Интересно, что «Челси» уже были оштрафованы четыре раза за нарушение правил FA по поведению игроков в течение последних 19 месяцев, а значит с команды могут снять баллы в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити
Комментарии (25)
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Psih86
1481438359
Что за долбаеб это выкинул???Может хотели написать что Сити лишат очков....
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BoltCX
1481439523
На сколько я знаю, Фернандиньо просто так не будет хватать за горло. Значит Сеск реально грубо себя повёл. Снимайте с них очки!
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Lesha VV
1481440391
Челси же по делу победил , хотя если снимут , как же будет доволен Гвардиола ) Особенно после оплеухи от Лестера )
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VIPded
1481440481
Беспредел!!!
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Lexa_Lexa
1481440879
С МС тогда тоже надо очки снимать
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bumer_moscow
1481442434
Плохо.
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dzhanavar
1481442863
Ну да,надо же как то остановит Конте...Практически не меняя прошлогодный состав,Челси рвёт всех подряд! И показывает футбол высшего пилотажа... Хорошо еще,что Конте не дает повода,чтобы его дисквалифицировали
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Docentusa
1481444561
Никто! Никогда!
Ответить
Serhio1010
1481448072
Бред
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Xiko
1481448747
Челси то тут причем? они наоборот не шли на конфликт, мда...
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