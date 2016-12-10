Мостовой: «Зенит» находится на том месте, на котором и должен быть»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Что скажете о работе Луческу в «Зените». Получается ли у него?

– А как его можно оценивать, если он на днях сказал, что «Зениту» требуется усиление? Вот его выражение по завершению последней игры (смеется). Конечно же, требуется усиление. Оно всем нужно – и я бы от Месси не отказался, а также от Серхио Рамоса и вдобавок Модрича.

Как оценить выступление? Команда держится на том месте, на котором и должна быть. Возвращаюсь к тем словам, что сказал перед началом чемпионата: на фоне нынешнего «Зенита» и непонятного ЦСКА, такие команды, как «Спартак» и «Краснодар», могут воспользоваться ситуацией. «Краснодар» пока что не смог это сделать, а вот у «Спартака» получилось. Поэтому они и лидируют в чемпионате.