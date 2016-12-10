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Мостовой: «Зенит» находится на том месте, на котором и должен быть»

10 декабря 2016, 18:02
22

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

– Что скажете о работе Луческу в «Зените». Получается ли у него?

– А как его можно оценивать, если он на днях сказал, что «Зениту» требуется усиление? Вот его выражение по завершению последней игры (смеется). Конечно же, требуется усиление. Оно всем нужно – и я бы от Месси не отказался, а также от Серхио Рамоса и вдобавок Модрича.

Как оценить выступление? Команда держится на том месте, на котором и должна быть. Возвращаюсь к тем словам, что сказал перед началом чемпионата: на фоне нынешнего «Зенита» и непонятного ЦСКА, такие команды, как «Спартак» и «Краснодар», могут воспользоваться ситуацией. «Краснодар» пока что не смог это сделать, а вот у «Спартака» получилось. Поэтому они и лидируют в чемпионате.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (22)
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franck_ribery
1481382595
Мостовой красава)))
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FCQ
1481385619
Непонятно все так удивлены в том что Спартак так случайно на 1 месте... Но смторите на историю кто есть номером один!!! А зенит и цска несколько лет назад услились и что то трендят!!!
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Фан666
1481385628
Хороший ответ
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subbotaspartak
1481385716
Вроде никого не охаял, Логика неплохая, Чё бы там с другими не случилось, У Спартака получилось.
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APchelov
1481386766
Всё в духе мостового. Небрежные понты из 90-х )
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Garrincha58
1481387159
больше Бубнова стал пис-теть
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hmelarj
1481388328
в мае только поймём кто на своём месте а кто нет)))
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altezzik
1481388929
Спартак на первом месте не потому, что Зенит ослаб, а потому что Каррера сумел поставить игру, которой не было ни при Карпине, ни тем более при Аленичеве. Спартак хорош, а не Зенит плох. Зенит играет как обычно.
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Zeff
1481398825
Спартак явно не на своём месте. Судейские ошибки плюс везение, которого весной не будет. Нечего им в ЛЧ делать.
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firs04
1481399402
По моему Мостовой шизофреник
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