Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Макларен: «В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские»

Макларен: «В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские»

9 декабря 2016, 21:07
10

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен рассказал, что в отчете о махинациях с допинг-пробами в России фигурируют и футболисты.

«Мы не очень много внимания уделяли футболу. Можем только сказать, что по некоторым игрокам у нас есть сведения, однако нет оснований что-либо предъявить лигам или клубам.

В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские. Кажется, они из разных команд. Для выводов нет достаточных доказательств», – приводит слова Макларена агентство France-Presse.

Напомним, ранее было опубликовано письмо Григория Родченкова об употреблении наркотиков и алкоголя игроками молодежной сборной России в 2013 году.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Munez89
1481309556
Получается насвай положить под губу и выпить пару банок качественного пиваса уже допинг..?
Никто не попался, а то что бухали..да и срать Родченкова наградили орденом дружбы в 15 году.. Лёгкой атлетикой занимался, но вдруг стал химиком антидопингером....
Ответить
gigs84
1481309724
Какие же мрази эти Родченков и Макларен. Чтоб им в аду гореть!
Ответить
gigs84
1481311182
Сами все сидят на допинге "разрешённом", "больные" значит. Особенно по сёстрам Вилльямс это заметно. А к нашим придираются, да и ещё и без конкретных доказательств. Цирк, одно слово.
Ответить
Даникс-72
1481311693
Да Макларен сам наркоман!!! Куда все смотрят? Это очевидно. Что с его докладами все носятся? Царапинки на контейнерах? Да он их сам сделал!
Ответить
Daxa 09
1481311736
КТО НИБУДЬ ПРИСТРЕЛИТЕ ЕГО
Ответить
Dellleone
1481312623
Наверника Мамай и Коко в первой двойки в этом списке.
Ответить
prtcs
1481313331
В результате недальновидной политики проводимой нашим бывшим Министром спорта на сегодня у нас все спортсмены седят на игле и ни кто не знает, когда ее вынут. Связка Мудко - Родченко сработала "хорошо". Один за границей, другой на повышении в правительстве РФ.
Ответить
DIDI 23
1481318101
Водку за допинг приняли?
Ответить
бочаров
1481336625
А сами какашки овечьи не употребляли чтоли
Ответить
семенчик
1481353158
Родченкова и макларена расстрелять
Ответить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
2
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
3
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
3
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
3
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+