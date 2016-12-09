Макларен: «В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские»

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен рассказал, что в отчете о махинациях с допинг-пробами в России фигурируют и футболисты.

«Мы не очень много внимания уделяли футболу. Можем только сказать, что по некоторым игрокам у нас есть сведения, однако нет оснований что-либо предъявить лигам или клубам.

В отчете фигурируют 33 футболиста, и не все они русские. Кажется, они из разных команд. Для выводов нет достаточных доказательств», – приводит слова Макларена агентство France-Presse.

Напомним, ранее было опубликовано письмо Григория Родченкова об употреблении наркотиков и алкоголя игроками молодежной сборной России в 2013 году.