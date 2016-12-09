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  • Опубликовано письмо Родченкова об употреблении наркотиков в российской молодежной сборной

Опубликовано письмо Родченкова об употреблении наркотиков в российской молодежной сборной

9 декабря 2016, 19:45
11

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал некоторые письма экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В одном из таких документов говорится об употреблении наркотиков и алкоголя в российском молодежном футболе. Письмо адресовано работнику Центра спортивной подготовки Алексею Великодному и содержит описание результатов проверки молодежной сборной, которая летом 2013 года находилась на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия
Комментарии (11)
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санчесс
1481303502
новости в 2021 году: Акын феев обновил рекорд- уже в трицатой подряд игре лиги чемпионов с учотом квалификаций Игорь не уходит без забитого автогола
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Chesn0k
1481303884
молодёжь побухивает и покуривает, вот так новость, вот так нонсенс
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Smekaev
1481326287
Никогда не поверю, что тот же Роналду ни разу не нюхнул кокса в своей жизни... Да и вообще, это все возня вокруг России, а не спорта, так что нехер обращать больше внимания на подобные заявления. Ну, по крайней мере, я так буду, чего и всем советую. Педики говном исходят, а мы тут это говно в себя вбираем.
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sprint5
1481346639
до футбола добрались
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