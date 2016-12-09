Опубликовано письмо Родченкова об употреблении наркотиков в российской молодежной сборной

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен опубликовал некоторые письма экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В одном из таких документов говорится об употреблении наркотиков и алкоголя в российском молодежном футболе. Письмо адресовано работнику Центра спортивной подготовки Алексею Великодному и содержит описание результатов проверки молодежной сборной, которая летом 2013 года находилась на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.