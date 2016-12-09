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  • Обвиняемая в связях с ИГИЛ студентка познакомилась с боевиком в группе болельщиков ЦСКА

Обвиняемая в связях с ИГИЛ студентка познакомилась с боевиком в группе болельщиков ЦСКА

9 декабря 2016, 14:07
11

Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», познакомилась со своим вербовщиком Айратом Саматовым в группе болельщиков футбольного клуба ЦСКА «Вконтакте».

Напомним, что этой весной Караулова уехала на занятия в институт и не вернулась домой. 4 июня она была задержана на турецко-сирийской границе вместе с другими 12 гражданами РФ. Считается, что все они прибыли в Турцию с целью попасть в Сирию и присоединиться к боевикам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия ЦСКА
Комментарии (11)
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Totti11
1481282540
Что-то я даже не удивлён!!!
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kykyi
1481283809
Среди фанов Спартака такие(ИГИЛ) завестись не могут, по известной причине, Спратачей прошу извинить, не я вам прозвище придумал.
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kimi2005
1481284303
Идиоты оставили бы девку в покое! Кинула она ФСБшников теперь те что только не придумают
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Kulimen
1481285824
...написали фанаты Спартака.
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Диктор
1481286954
Ну судя по коментам я не удивлен такой информацией.
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СашкаГуров
1481294266
Ебать статья хуета какая то !!!! все про футбол , как на НТВ
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cska-62
1481296814
А разве для того, чтобы зарегистрироваться в группе болельщиков ЦСКА "Вконтакте", требуется тщательная проверка ФСБ или хотя бы "первого отдела"? Нет. Ничего подобного там не требуется. А для регистрации в vk.com требуется IP и email. И зарегистрироваться там может любой, от нового Басаева до нового Чикатило, маскируясь под футбольного болельщика, хотя ФУТБОЛ исламскими радикалами не признаётся и считается порочным развлечением "кяфиров", то есть нас с вами. У них своя эстетика... Далеко не футбольная... Она больше связана с публичным отрезанием голов, рабством и сексуальной вседозволенностью. Ну, а то, что к ним попадают внешне приличные и якобы образованные барышни, совершенно неудивительно. Природная тупость всей этой бабской "образованщины", да плюс обычная физиологическая неудовлетворённость... В революционных движениях таких была масса! «Kinder, Kuche, Kirche, Kleider» (нем. - дети, кухня, церковь, наряды) – как говорил последний немецкий император и прусский король (1888—1918) Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), а отнюдь не Бисмарк, которому эту формулу спасения человечества приписывают.
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