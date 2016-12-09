Обвиняемая в связях с ИГИЛ студентка познакомилась с боевиком в группе болельщиков ЦСКА

Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», познакомилась со своим вербовщиком Айратом Саматовым в группе болельщиков футбольного клуба ЦСКА «Вконтакте».

Напомним, что этой весной Караулова уехала на занятия в институт и не вернулась домой. 4 июня она была задержана на турецко-сирийской границе вместе с другими 12 гражданами РФ. Считается, что все они прибыли в Турцию с целью попасть в Сирию и присоединиться к боевикам.