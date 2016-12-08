Витсель заявил, что «Зенит» будет совершенствоваться, несмотря на ошибки судей

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о большом количестве судейских ошибок в адрес питерской команды. По словам бельгийца, сине-бело-голубые не зацикливаются на этой проблеме, а совершенствуют свою игру.

– После встречи с «Ростовом» вы критиковали арбитра за неназначенный пенальти. Сколько, на ваш взгляд, «Зенит» потерял очков из-за ошибок судей?

– Хороший вопрос. Вспоминается «Краснодар», когда рефери не заметили офсайд у Измайлова и нам забили второй гол. Про пенальти в Ростове уже говорил сразу после финального свистка той игры. Подсчитывать же все похожие случаи не вижу смысла. Мы стараемся совершенствоваться, несмотря на ошибки судей. Они бывают у всех.

– Промахи арбитров на моральном состоянии команды сказываются?

– Стараемся сосредоточиться на игровых моментах, а не на работе рефери. К тому же иногда получается так, что футболисты оказывают излишнее давление на судей. Мы должны показывать более качественный футбол – и тогда в любом случае станем чемпионами.