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  • Витсель заявил, что «Зенит» будет совершенствоваться, несмотря на ошибки судей

Витсель заявил, что «Зенит» будет совершенствоваться, несмотря на ошибки судей

8 декабря 2016, 18:15
4

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о большом количестве судейских ошибок в адрес питерской команды. По словам бельгийца, сине-бело-голубые не зацикливаются на этой проблеме, а совершенствуют свою игру.

– После встречи с «Ростовом» вы критиковали арбитра за неназначенный пенальти. Сколько, на ваш взгляд, «Зенит» потерял очков из-за ошибок судей?

– Хороший вопрос. Вспоминается «Краснодар», когда рефери не заметили офсайд у Измайлова и нам забили второй гол. Про пенальти в Ростове уже говорил сразу после финального свистка той игры. Подсчитывать же все похожие случаи не вижу смысла. Мы стараемся совершенствоваться, несмотря на ошибки судей. Они бывают у всех.

– Промахи арбитров на моральном состоянии команды сказываются?

– Стараемся сосредоточиться на игровых моментах, а не на работе рефери. К тому же иногда получается так, что футболисты оказывают излишнее давление на судей. Мы должны показывать более качественный футбол – и тогда в любом случае станем чемпионами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (4)
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Диктор
1481216413
А про матч со Спартаком молчишь гниль волосатая-когда судья полностью задавил Спартак и свистел только в вашу сторону.Вообще не хочется больше слушать кучерявого-одно сплошное нытье.
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sold93
1481220334
Зенит жалуется на судей. докатились
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мыцык
1481220619
И за это говно бомжи отдали сорок лямов.Ккда мы идём.....?
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Александ1982
1481224483
если ноги не бегут, а мяч в ворота не летит, значит судья не той наклоности)))) вот и газпромовский пудель ноет
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