Бартомеу назвал Месси самым значительным футболистом в истории «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о важности для каталонцев нападающего Лионеля Месси. По словам функционера, аргентинец является самым значимым футболистом сине-гранатовых за всю историю.

«Месси – самый значительный футболист в истории «Барселоны». Нет никаких сомнений в этом. В нашем клубе играли лучшие футболисты мира. Такие, как Кубала, Ромарио, Круифф, Марадона, Роналдо, Роналдиньо. Однако никто из них не сравнится с Месси. Благодаря ему «Барселона» становится уникальной и великой. Нет ни одного футболиста, который был бы превыше клуба», – сказал Бартомеу в интервью Radio Visión.