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  • Неймар: «Роналду – очень сильный футболист, но «Золотой мяч» должен получить Месси»

Неймар: «Роналду – очень сильный футболист, но «Золотой мяч» должен получить Месси»

8 декабря 2016, 07:29
15

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить его одноклубник Лионель Месси. По мнению бразильца, Месси заслуживает его больше, чем Криштиану Роналду.

«Не знаю, кто победит в этом году. Для меня есть только один претендент – Месси. Он лучший.

Конечно, Роналду является очень сильным игроком. Он многого добился в последние годы. Я очень уважаю его, но «Золотой мяч» заслуживает получить Месси», – заявил Неймар в эфире телеканала Gol.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (15)
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Rebrova
1481172125
лучше бы сказал, как есть. Отдайте его моему другу и мы бухнём за счет Месси))
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Генрих Баченко
1481172705
Ну что за бред, ну за что Месси в этом году мяч заслужил, по ходу Неймар кроме матчей Барсы ничего больше и не видел!
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Александр ЗА
1481173009
Да
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red-white fox
1481174780
Какие заслуги в этом году у Месси? Если так рассуждать, еще нужно дать мячи Пеле, Марадоне, Роналдо, Шевченко и т.д.
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Stream Lost
1481176859
Конечно Месси, в коллекцию незаслуженных золотых мячиков, а то два как-то на полке сиротливо смотрятся...
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dvb
1481178478
Я так понимаю теперь достижения команды и личный вклад футболиста в эти достижения не учитывается? Месси ничего не выиграл, но золотой мяч всё равно надо отдать ему.


Один раз такое уже точно было в 2010, когда мяч отдали Месси, который ничего не выиграл. Хотя были Хави, Иньеста и Снейдер. Первые 2ое чемпионы Мира, а третий во всех турнирах показал класс, выиграл лигу чемпионов и дошёл до финала чемпионата мира и в итоге его даже в тройку не включили.
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JUVIO
1481184945
М-да, и чем же он заслуживает?? Или лишь бы прилизнуть
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lim0n7
1481189549
Вот это лизнул так лизнул )))))
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oarstxo
1481208611
Петух запел!
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NoN141
1485987275
а кто получил, Роналду конечно же.
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