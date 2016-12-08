Неймар: «Роналду – очень сильный футболист, но «Золотой мяч» должен получить Месси»

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить его одноклубник Лионель Месси. По мнению бразильца, Месси заслуживает его больше, чем Криштиану Роналду.

«Не знаю, кто победит в этом году. Для меня есть только один претендент – Месси. Он лучший.

Конечно, Роналду является очень сильным игроком. Он многого добился в последние годы. Я очень уважаю его, но «Золотой мяч» заслуживает получить Месси», – заявил Неймар в эфире телеканала Gol.