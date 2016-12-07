«Крестовский» будет сдан 26 декабря

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко обозначил точный срок сдачи стадиона «Крестовский». Строящаяся в Санкт-Петербурге арена станет домашней для «Зенита».

«26 декабря стадион должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию. Начнется пусконаладка и доработка.

«Зенит» и город подписали пятого числа соответствующий меморандум о том, что стадион перейдет к футбольному клубу«Зенит» после получения свидетельства собственности. К середине-концу января это свидетельство будет получено», – заявил Мутко.