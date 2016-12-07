Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крестовский» будет сдан 26 декабря

7 декабря 2016, 16:32
18

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко обозначил точный срок сдачи стадиона «Крестовский». Строящаяся в Санкт-Петербурге арена станет домашней для «Зенита».

«26 декабря стадион должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию. Начнется пусконаладка и доработка.
«Зенит» и город подписали пятого числа соответствующий меморандум о том, что стадион перейдет к футбольному клубу«Зенит» после получения свидетельства собственности. К середине-концу января это свидетельство будет получено», – заявил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
red-white fox
1481119655
26 декабря сдадут в эксплуатацию, а 27-го закроют на реконструкцию.
Ответить
Karpathian
1481121439
Рухнет потом, как в Блэкпуле.
Ответить
ufos73
1481123723
То есть с 27 декабря стадион будет достраивать сам зенит?? ))
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1481125564
Билеты будут продавать со страховкой от стихийных бедствий.
Ответить
ДикийАлекс
1481126388
Неужели это произойдёт на моём веку,дом-3,построй свой стадион.Долгострой над которым потешались все кому не лень, как под видом такого масштабного проекта идёт наглое отмывание денег на глазах народа,и смешно и противно было за всем этим наблюдать,будем надеяться что хотя бы всё это делалось во благо и у этой арены будет хорошая история в будущем.
Ответить
spasop
1481126500
С какого хрена? за народные миллиарды? зениту такой подарок? в стране кризис.. почему зениту-всё на халяву..? и игроков по 40-60 миллионов евро.
Ответить
shamil1111
1481127248
на примере данного строительство видно что творится в стране.
Ответить
Lesha VV
1481129308
Да ладно !? Вот и закончатся шутки в КВН по поводу бесконечного переноса окончания строительства стадиона. Ну ничего , есть ведь ещё сборная Россия , которая своей игрой даёт повод шутить не только в КВН )
Ответить
multiscan
1481131055
А сколько лет будет идти пуск и наладка? Начало получения свдетельства - ещё не сдача!
Ответить
richi
1481135087
Олимпиада в Сочи по ОФИЦИАЛЬНЫМ данным обошлась налогоплательщикам в 1.5 триллиона рублей, это я понимаю... А вы о какой то мелочевке...
Ответить
Главные новости
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
6
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
1
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
3
Все новости
Все новости
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
18
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+