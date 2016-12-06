France Football уже сообщил Роналду о том, что он получит «Золотой мяч»

Организаторы премии «Золотой мяч» заранее сообщили «Реалу» и нападающему Криштиану Роналду, что он получит приз по итогам нынешнего года. Сделано это было для того, что чтобы подготовить интервью с победителем и сфотографировать его с главным призом. Как стало известно сегодня, церемония вручения состоится 12 декабря.

Роналду уже становился обладателем «Золотого мяча» в 2008, 2013 и 2014 годах. Напомним, что с 2010 по 2015 год France Football вручал эту премию совместно с ФИФА.