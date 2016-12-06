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  • France Football уже сообщил Роналду о том, что он получит «Золотой мяч»

France Football уже сообщил Роналду о том, что он получит «Золотой мяч»

6 декабря 2016, 16:36
23

Организаторы премии «Золотой мяч» заранее сообщили «Реалу» и нападающему Криштиану Роналду, что он получит приз по итогам нынешнего года. Сделано это было для того, что чтобы подготовить интервью с победителем и сфотографировать его с главным призом. Как стало известно сегодня, церемония вручения состоится 12 декабря.

Роналду уже становился обладателем «Золотого мяча» в 2008, 2013 и 2014 годах. Напомним, что с 2010 по 2015 год France Football вручал эту премию совместно с ФИФА.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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ivanthebest
1481032016
Вполне ожидаемо и заслуженно! Ждём взрыва пуканов -месси и -гризмано дрочеров)
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Munez89
1481033219
То что он пидор, не повод ему не дать золотой мяч.Руку ему можно не протягивать, в душ с ним не ходить..но мяч золотой он заслужил
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Psih86
1481033947
А за что он заслужил,простите?Он в финале Евро хет-трик сотворил,нет...В ЛЧ феерил,нет...лучший бомбардир за год,да вроде нет...так за что???или в наше время геям можно просто так давать наргады,как больным людям?Даже как то не по человеческим взглядам гею вообще что-то давать,если ты сам не гей конечно!!!
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McDuff
1481034039
по игре Гризманн лучше
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Asbjorn
1481034442
Ничего не показал на евро и мяч дали,круто
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pntrz
1481034592
Месси
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Red-Green_fan
1481037429
Да уж, а глоры Месси реально взрываются. Зависть берет что ли?
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Миша00
1481038282
вот который год, все кричат один не достоин, награду надо второму отдать. этот игрок(Месси или Роналду зависит от года) ничего не показал, второй вот бог футбола, а мяч опять этому.......(популярная обидная кличка победителя). скучно. из года в год одни комменты
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Joko21
1481039928
заслужил
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shamil1111
1481040918
стремно как то получается. роналду или месси кроме них никто не играет в футбол.
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