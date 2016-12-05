Газинский и Измайлов – в старте «Краснодара» на игру с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Эбуэ, Окриашвили, Быстров.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Цаллагов, Маргасов, Башкиров, Чочиев, Молло, Паскуато, Корниленко.

Запасные: Павлов, Конюхов, Божин, Зинков, Киселев, Голенков, Садик.

Игра состоится в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени.