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  • Червиченко: «Если Миранчук даже в «Локомотиве» не лидер, то как он может усилить «Спартак»?»

Червиченко: «Если Миранчук даже в «Локомотиве» не лидер, то как он может усилить «Спартак»?»

4 декабря 2016, 16:40
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Напомним, контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до ноября 2017 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.

«Миранчук – неплохой игрок, но это не то, что нужно «Спартаку». Он и «Локомотиву» -то не очень сильно помогает и уже тем более не является его лидером. Но если Миранчук не лидер команды, которая идет где-то во второй половине турнирной таблицы, то как он может усилить «Спартак»?» – сказал Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Миранчук Алексей Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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Александ1982
1480859054
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко- стал со временем разбираться в футболе??
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Каратель помойников
1480859939
червяк не плохой пиздобол,но его вью нах не нужны,он может просто трепаться,а по факту он ноль в футболе. P.S.: пример Зобнина,многие говорили скептически о его трансфере в Спартак,а Массимо нашёл тот самый ключ к игроку и теперь Роман и в команде хорошо играет и думаю в сборной много пользы принесёт
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батог
1480860198
Вот Толстый, Ты даже угадывать не умеешь . Он только что гол забил!
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alex1004
1480860668
Интересно, сколько это толстая задница будет комментировать все что не попадя.
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Диктор
1480863273
Спрашивается-а твое какое собачье дело?
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Антисемит
1480864035
выстрелили один раз за 15 лет и уже всё: "Великий Спартак, остальные амно..." )))
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Слава Футболу
1480869572
Этот жирный ... , разрушивший Спартак, ещё что-то смеет советовать Спартаку? Это как раз тот случай: послушай червя и сделай наоборот. И будет тебе счастье. Вперёд, Спартак!
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radga
1480870378
Каждый комент этого козла(червиченко) - рассматриваю как провокацию для болельщиков Спартака." Бомбардир" не уважает нас (болельщиков Спартака), и специально травит нас этим козлом. (Повторяюсь, и призываю всех не обращать внимания на коменты этого "козла"). В отзывах ни ставить не +, не -..... и вообще - нет его.
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momwig_
1480885402
Вспоминается один анекдот про пИдЕра, который пошел играть в футбол.. "зачем это тебе", - говорят ему... "ну как... чемпионат мира, финал, пас, я выхожу один на один, обвожу вратаря и промахиваюсь мимо пустых ворот.. мне кричат: "ПИИИИИДОООООР!!!!!!", а я кланяюсь, кланяюсь..." Вот примерно такая история с Червем - все знаю, что он такое... а он кланяется, кланяется...
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