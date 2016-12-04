Червиченко: «Если Миранчук даже в «Локомотиве» не лидер, то как он может усилить «Спартак»?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Напомним, контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до ноября 2017 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.

«Миранчук – неплохой игрок, но это не то, что нужно «Спартаку». Он и «Локомотиву» -то не очень сильно помогает и уже тем более не является его лидером. Но если Миранчук не лидер команды, которая идет где-то во второй половине турнирной таблицы, то как он может усилить «Спартак»?» – сказал Червиченко.