Головин: «Не думаю о Европе. Сейчас я зациклен только на ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал продление контракта с армейцами до 2021 года. По словам 20-летнего российского хавбека, на данный момент он не думает ни о каких других командах.

«Я знал, что буду продлевать контракт с ЦСКА, поэтому никаких мыслей о других командах не было. О Европе также не думал. Сейчас я зациклен на игре только в ЦСКА.

Цель — стать чемпионом России в составе ЦСКА в этом сезоне и лично для себя – играть в команде на ведущих ролях. В предыдущие сезоны был примерно такой же отрыв. В прошлом году мы уходили на зимнюю паузу, у нас было на одно очко меньше, чем сейчас, а во втором круге мы дожали соперника и стали чемпионами», – сказал Головин.