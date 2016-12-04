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  • Стогниенко: «Массам не нужно класико. Я бы сам смотрел «Ростов» – «Зенит»

Стогниенко: «Массам не нужно класико. Я бы сам смотрел «Ростов» – «Зенит»

4 декабря 2016, 01:00
14

Комментатор Владимир Стогниенко вступил в полемику с коллегой Михаилом Моссаковским в Twitter. Ранее Моссаковский упрекнул болельщиков, что им интереснее испанское Эль Класико, чем матчи РФПЛ.

«Массовой аудитории и не наш футбол тоже пока не очень нужен. Не считая ЧМ и Евро. Массам не нужно класико, это что-то далекое. Я бы сам в прямом эфире смотрел «Ростов» – «Зенит». Если бы показали «Барселону» с «Реалом», топ-рейтингов все равно бы не было. По меркам телевидения в принципе.

Понятно, что скорее будут смотреть наше. Российский футбол иногда смотрят, два-три матча в год. Но массовая аудитория не интересуется футбольными афишами, она смотрит «Голос». В этой передаче нет ничего плохого, у меня родители смотрят ее. Ну, раньше смотрели, сейчас вроде нет уже.

Это не так? Боюсь, что здесь я компетентнее. Извините. Телевидение интересуют рейтинги. Вот и все», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1480815800
Скажу о себе, я люблю смотреть наш футбол, стараюсь не пропускать ни одну трансляцию, если же их нет, смотрю по интернету, на худой конец довольствуюсь текстовыми трансляциями, думаю и не одна я
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опус 2
1480827025
То футбола у нас нет,то Голос,а не футбол все смотрят! Ребята.не обижайте болельщиков и занимайтесь своим делом,вы из за нас работу имеете !
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kykyi
1480829104
Не знаю, как Стогниенко, мне кажется он кривит здесь душой, я предпочитаю хороший футбол и наш здесь проигрывает. Это как пиво, для своего желудка, предпочитают хорошее, не взирая на марку. А "Голос" смотрят от недостатка выбора(хреновое пиво пить, мало желающих).
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Garrincha58
1480831214
Стогниенко трусливый чел боится сказать правду что наш футбол никому не нужен я лично вчера смотрел английскую лигу а Ростов -Зенит пусть смотрят Ловчев с Бубном а потом критикуют судей и Лодыгина или Луческу или хвалят Бердыева а за что их хвалить или ругать они делают свою работу как могут плохо потому что на лучшее не способны их игрочишки и поэтому смотреть на деревянных Дзюбу или неумех Кокориных мне лично неинтересно и безразлично уже давно и я уверен таких людей масса а наши чинуши мутки и прядкины утверждают и пытаются убедить нас в обратном но обмануть можно молодежь но те кто видел насоящий футбол все сразу поймет про нынешний мутковский и не только футбол а спорт в целом где наши биатлонисты где лыжники их нет и смотреть что сейчас происходит с зимними видами спорта просто ужас а министра спорта повышают в должностях где это виданно его давно на колыму лес валить
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zra78
1480832179
Хрена он дурачок
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mihail200606
1480832898
Ну смотрел бы.. Мало найдется идиотов которые променяют класико на рос.чемп...
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МасСуд
1480835456
Вот дебил
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Lexa_Lexa
1480838880
Зачем тогда делать спортивный канал, делайте музыкальный или ДОМ3, вам же плевать на обычных болел которые ждут таких матчей. Канделакки лучше лишний рубь сэкономит, да биатлон дешевенький вместо топовых трансляций покажет.
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Фан666
1480839772
Так то в России вообще меньше стали интересоваться футболом и смотреть тем более и тем более наш чемпионат, и ещё меньше приходят на трибуны
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Gullit 76
1481097774
Проведи опрос и узнаешь.Я смотрел классико и без звука посматривал Ростов.Херню несёт за всех решает козёл.
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