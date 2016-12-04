Стогниенко: «Массам не нужно класико. Я бы сам смотрел «Ростов» – «Зенит»

Комментатор Владимир Стогниенко вступил в полемику с коллегой Михаилом Моссаковским в Twitter. Ранее Моссаковский упрекнул болельщиков, что им интереснее испанское Эль Класико, чем матчи РФПЛ.

«Массовой аудитории и не наш футбол тоже пока не очень нужен. Не считая ЧМ и Евро. Массам не нужно класико, это что-то далекое. Я бы сам в прямом эфире смотрел «Ростов» – «Зенит». Если бы показали «Барселону» с «Реалом», топ-рейтингов все равно бы не было. По меркам телевидения в принципе.

Понятно, что скорее будут смотреть наше. Российский футбол иногда смотрят, два-три матча в год. Но массовая аудитория не интересуется футбольными афишами, она смотрит «Голос». В этой передаче нет ничего плохого, у меня родители смотрят ее. Ну, раньше смотрели, сейчас вроде нет уже.

Это не так? Боюсь, что здесь я компетентнее. Извините. Телевидение интересуют рейтинги. Вот и все», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.