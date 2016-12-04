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  • Моссаковский: «Поражает уверенность людей, что им обязаны показать классико. Да еще и бесплатно»

Моссаковский: «Поражает уверенность людей, что им обязаны показать классико. Да еще и бесплатно»

4 декабря 2016, 00:12
24

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский считает необоснованным недовольство болельщиков по поводу невозможности посмотреть матч «Барселоны» и «Реала» (1:1).

«Понимаю, что навлеку на себя гнев, но тем не менее... Поражает уверенность окружающих, что им ОБЯЗАНЫ показать классико. Да еще и БЕСПЛАТНО.

Наша футбольная аудитория бесплатно смотрит РФПЛ, АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы. Где еще такое есть? И при этом никогда никто не скажет спасибо. Только требуют.

Жаркий протест против непоказа классико и пустые стадионы на матчах чемпионата России. Любовь к футболу у нас весьма избирательна», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Напомним, «Матч ТВ» все еще не приобрел права на трансляцию матчей Ла Лиги. Ранее генеральный продюсер канала Тина Канделаки объяснила это тем, что российская сторона пытается договориться с испанской о снижении цены на показ матчей Примеры.

Источник: Twitter
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (24)
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Flamini84
1480799795
А то вы на платном хотя бы канале показали
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zagrizlik
1480800584
С таким комментарием,как у моссаковского,даже бесплатно не надо. Лучше англоязычный посмотреть.
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Cuervo
1480821626
они не только бесплатно не смогли показать,но и за деньги не смогли организовать трансляцию
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Рустам Толпиев
1480829540
Конектура у массаковского такая ! еба....я
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bolela_16
1480830761
Вот оно современное видение телевидения...
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Garrincha58
1480832043
придурок массак кто бесплатно смотрит может элита в Маскве а мы тут все платим за кабельные тв не малые бабки ссукам тварь такая я бы этим придуркам с матч тв морды бы начистил я плачу 680 руб каждый месяц а вы мне весь футбол портите своими Шурновыми и Чердынцевами приходится выключать звук и смотреть в тишине только один комментатор есть которого приятно слушать это Елагин
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Garrincha58
1480832088
не приобрели права потому что самим на празднование нового года мало
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mihail200606
1480837175
Мойша моссаковский жалеет, что людям вообще чтото бесплатно показывают)))
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frickmaster
1480845373
"Где еще такое есть? И при этом никогда никто не скажет спасибо. Только требуют." Дебил. Где ещё тв получает госдотации в таких объёмах??? Конечно вы обязаны показывать то, что хотят зрители, а не свои дерьмопередачи.
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Protosser
1481009997
"Жаркий протест против непоказа классико и пустые стадионы на матчах чемпионата России. Любовь к футболу у нас весьма избирательна"
Дурилка?
Какая связь между ФУТБОЛОМ и чемпионатом России?
Ну а по теме - если человек в 2016 не может посмотреть матч без телевизора - он потерян для общества и бесконечно отстал от жизни. Пусть смотрит РФПЛ.
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