Моссаковский: «Поражает уверенность людей, что им обязаны показать классико. Да еще и бесплатно»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский считает необоснованным недовольство болельщиков по поводу невозможности посмотреть матч «Барселоны» и «Реала» (1:1).

«Понимаю, что навлеку на себя гнев, но тем не менее... Поражает уверенность окружающих, что им ОБЯЗАНЫ показать классико. Да еще и БЕСПЛАТНО.

Наша футбольная аудитория бесплатно смотрит РФПЛ, АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы. Где еще такое есть? И при этом никогда никто не скажет спасибо. Только требуют.

Жаркий протест против непоказа классико и пустые стадионы на матчах чемпионата России. Любовь к футболу у нас весьма избирательна», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Напомним, «Матч ТВ» все еще не приобрел права на трансляцию матчей Ла Лиги. Ранее генеральный продюсер канала Тина Канделаки объяснила это тем, что российская сторона пытается договориться с испанской о снижении цены на показ матчей Примеры.