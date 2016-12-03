Клопп: «Ливерпуль» очень подходит молодым игрокам для развития и прогресса»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что не делит футболистов по возрастным категориям. Специалист подчеркнул, что красные подходят молодым игрокам, позволяя им развиваться и прогрессировать.

«В процессе развития игрока мне все равно, каков его возраст. Все игроки более молоды, чем я, и являются членами команды. Кто-то из них еще совсем молод, кто-то – на пике, а есть такие, чей опыт может принести команде пользу. Я не сравниваю игроков по возрасту. Если футболист начинает свою карьеру рано, то она продолжается дольше. В этом плане «Ливерпуль» очень подходит молодым игрокам, ведь здесь они имеют возможность развиваться и прогрессировать. Не совсем представляю, когда футболиста можно переставать считать молодым, так как 22 или 23 года – это тоже молодой возраст», – сказал Клопп.