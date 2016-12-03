Моуринью: «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, но, возможно, не в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что имеет четкую стратегию по улучшению игры команды. По словам специалиста, целью манкунианцев является завоевание чемпионского титула АПЛ.

По прошествии 13-ти туров «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков.

«Бывает так, что когда тренер возглавляет новую команду, методы его работы не слишком отличаются от предыдущего наставника. В этом случае достаточно только легкого прикосновения, отпечатка пальца от нового человека, и можно добиться многого уже с тем, что имеется. Но мы в подобной ситуации действуем совершенно противоположно.

Мы могли показывать гораздо лучшие результаты, если бы не пытались плыть против течения. Речь идет не о тактических моделях, а о том, как команда хочет играть. Ведь изменение игры – один из самых трудных компонентов в футболе. Без сомнения, наша игра постепенно совершенствуется. Мы имеем четкое направление и цель – стать чемпионами. Но, возможно, это случится не в этом сезоне», – сказал Моуринью.