Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, но, возможно, не в этом сезоне»

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, но, возможно, не в этом сезоне»

3 декабря 2016, 12:59
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что имеет четкую стратегию по улучшению игры команды. По словам специалиста, целью манкунианцев является завоевание чемпионского титула АПЛ.

По прошествии 13-ти туров «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков.

«Бывает так, что когда тренер возглавляет новую команду, методы его работы не слишком отличаются от предыдущего наставника. В этом случае достаточно только легкого прикосновения, отпечатка пальца от нового человека, и можно добиться многого уже с тем, что имеется. Но мы в подобной ситуации действуем совершенно противоположно.

Мы могли показывать гораздо лучшие результаты, если бы не пытались плыть против течения. Речь идет не о тактических моделях, а о том, как команда хочет играть. Ведь изменение игры – один из самых трудных компонентов в футболе. Без сомнения, наша игра постепенно совершенствуется. Мы имеем четкое направление и цель – стать чемпионами. Но, возможно, это случится не в этом сезоне», – сказал Моуринью.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1480760957
эту мауринью саму надо улучшить!!! в помощники ему отправить Орлову, Ловчеву И Рейнгольдовну
Ответить
Masteralex
1480765806
не в этом сезоне и не с этим тренером :)

при всем моих симпатиях к Моуринью, в АПЛ у него что-то не особо получается, даже с таким адовым подбором игроков
Ответить
Pourport
1480765906
Зато честно!)
Ответить
DjZinc
1480766197
И Не факт что под руководством Моуринью
Ответить
калач
1480766342
та ладно может еще станут в этом сезоне))
Ответить
Павел Буре
1480766346
конечно станет, если вернется САФ.
Ответить
gigs84
1480780971
Больше оптимизма, браточки!
Ответить
MU_Fan#1
1480831153
Нужно смотреть правде в глаза. В этом сезоне хотя бы в зону ЛЧ попасть.
Ответить
Главные новости
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
2
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
6
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
10
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
Все новости
Все новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
Вчера, 14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
Вчера, 01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+