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  • Шляхтин: «Победа «Крыльев» над «Спартаком» – важное событие в жизни всего региона»

Шляхтин: «Победа «Крыльев» над «Спартаком» – важное событие в жизни всего региона»

3 декабря 2016, 09:11
4

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал победу команды над «Спартаком». Самарский клуб в 16-м туре РФПЛ на своем поле разгромил красно-белых со счетом 4:0.

«Поздравляю болельщиков, футболистов, тренерский штаб, всех сотрудников клуба с победой! Такие игры попадают в историю клуба. Надеюсь, «Крылья» продолжат прогрессировать, команда и в дальнейшем будет показывать зрелищный, результативный футбол.

Приятно видеть, какой широкий положительный резонанс получила победа над «Спартаком». Жители Самарской области обсуждают игру, гордятся ее результатом. Выигрыш «Крыльев» действительно стал ярким событием в жизни всего региона. Я счастлив, что наша команда доставила радость стольким людям, принесла им так много ярких эмоций. Это не менее важно, чем три полученных очка в турнирную таблицу», – заявил Шляхтин.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (4)
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BANNIKOV1970
1480753153
Толку то что?
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ВасяК
1480754075
Всё пиз...ец ,завязывайте с футболом после этого!!!
Ответить
Krics
1480756372
Мечты сбываются, все равно, что увидеть Париж и умереть, как мало надо для счастья?!!!
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VVM1964
1480756659
НЕ ЗАБУХАЙТЕ ТОЛЬКО СИЛЬНО . " ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ "
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