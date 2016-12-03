Шляхтин: «Победа «Крыльев» над «Спартаком» – важное событие в жизни всего региона»

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал победу команды над «Спартаком». Самарский клуб в 16-м туре РФПЛ на своем поле разгромил красно-белых со счетом 4:0.

«Поздравляю болельщиков, футболистов, тренерский штаб, всех сотрудников клуба с победой! Такие игры попадают в историю клуба. Надеюсь, «Крылья» продолжат прогрессировать, команда и в дальнейшем будет показывать зрелищный, результативный футбол.

Приятно видеть, какой широкий положительный резонанс получила победа над «Спартаком». Жители Самарской области обсуждают игру, гордятся ее результатом. Выигрыш «Крыльев» действительно стал ярким событием в жизни всего региона. Я счастлив, что наша команда доставила радость стольким людям, принесла им так много ярких эмоций. Это не менее важно, чем три полученных очка в турнирную таблицу», – заявил Шляхтин.