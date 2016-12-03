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  • СМИ подозревают Роналду и его агента Мендеша в сокрытии налогов на сумму в 150 миллионов

СМИ подозревают Роналду и его агента Мендеша в сокрытии налогов на сумму в 150 миллионов

3 декабря 2016, 01:25
17

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш стали фигурантами журналистского расследования на тему финансовых махинаций в профессиональном футболе.

Журналисты 12 европейских изданий объединились в группу под названием Football Leaks с целью расследования и обличения незаконных денежных операций в мире футбола. Группа планирует опубликовать результаты своей деятельности в ближайшее время, однако немецкое издание Spiegel, чьи представители входят в Football Leaks, решило опубликовать некоторую информацию уже сейчас.

Сообщается, что Роналду мог быть участником схемы по сокрытию налогов в офшорах на 150 миллионов евро, которую, по информации издания, организовал Мендеш.

Кроме того, сообщается, что налоги на сумму в 12 миллионов якобы скрыл Жозе Моуринью.

Источник: Spiegel
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Моуринью Жозе
Комментарии (17)
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Asbjorn
1480720847
Получать такие деньги и скрывать от налогов,пусть даже 50% налог,все равно выходят огромные суммы
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Munez89
1480723383
Потом он скажет..Да я гей, но я очень нищий гей. На что ему скажут, да ты просто пи..с!
Ответить
ttter
1480723955
Честно сказать я понимаю их!Люди своим трудом зарабатывают миллионы,а по закону Испании с заработка свыше 60.000 евро, с Вас снимают 45% налогов!!Блять,Он должен отдавать кучу денег на содержание сраных бомжей,алкоголиков на пособия мамашем и многодетным семьям и т.д.Так вопрос на какой ему это надо!!!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480732055
Испанцы совсем охуели
Ответить
Nerlinger
1480737899
в Тюрьму ГомоСека
Ответить
Фан666
1480741446
В тюрьму на 15 лет!
Ответить
XaXatyn
1480750553
опять сажать будут
Ответить
Cosh18
1480751272
у нас бы 13% платил) Го в Амкар!)
Ответить
Александр ЗА
1480756914
Да
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калач
1480831598
этот условным сроком не отделается. Прийдется ехать играть в Иран, Сомали, Индию, кто там не выдает преступников
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