СМИ подозревают Роналду и его агента Мендеша в сокрытии налогов на сумму в 150 миллионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш стали фигурантами журналистского расследования на тему финансовых махинаций в профессиональном футболе.

Журналисты 12 европейских изданий объединились в группу под названием Football Leaks с целью расследования и обличения незаконных денежных операций в мире футбола. Группа планирует опубликовать результаты своей деятельности в ближайшее время, однако немецкое издание Spiegel, чьи представители входят в Football Leaks, решило опубликовать некоторую информацию уже сейчас.

Сообщается, что Роналду мог быть участником схемы по сокрытию налогов в офшорах на 150 миллионов евро, которую, по информации издания, организовал Мендеш.

Кроме того, сообщается, что налоги на сумму в 12 миллионов якобы скрыл Жозе Моуринью.