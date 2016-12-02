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  • Контрольная комиссия рассмотрит назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Контрольная комиссия рассмотрит назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

2 декабря 2016, 17:07
41

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин заявил, что комиссия рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, матч завершился победой самарцев со счетом 4:0.

«Решение главного судьи Левникова и ассистента Демешко будут рассмотрены на заседании контрольно-квалификационной комиссии на следующей неделе. Она рассмотрит спорные моменты из 16-го и 17-го туров.

Второй гол «Крыльев»? Действительно, гол был забит, когда на секундомере было время 46:14. Но судья добавляет ко времени таймов минимальное количество времени. Если предположить, что в компенсированное время не было остановок, значит должно быть сыграно не менее одной минуты, но и не более двух минут. Если в это время возникают какие-то ситуации, судья добавляет еще какое-то количество времени», – сказал Калошин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Левников Кирилл
Комментарии (41)
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vladimir-7
1480688238
Рассматривайте, но поезд ушёл и калитки самоходные. Спартак заныл.
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shinnik
1480689545
Контрольная КоМяссия,правильно будет..
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Zeff
1480691677
Завязывать надо Спартаку с подобными разбирательствами. Кроме отвращения, это ничего не вызывает.
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zenitforever2015
1480692475
А не стыдно такие предъявы кидать? Ведь 0:4 легли!
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bzfar
1480693268
Нарушение возможно и было, но до штрафной. Это прекрасно было видно.
И это оказался ключевой момент! 0:4 не показатель, если бы пенальти назначен не был. Понятно, что проигрывающая команда идет отыгрываться и при грамотной игре соперников пропускают контратаки.
Не будь этого пенальти... Крылья, конечно, реализовали свои моменты на все 100%. Но играть при таком холоде в футбол... это извращение. Надо что-то менять в системе.
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DOMENSO
1480695205
черной полосы начало.
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dudkadim
1480695345
боже храни спартак
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kella
1480695985
А что собственно рассматривать? Нарушение было в штрафной ! То что правая нога находилась вне штрафной в счет не берем, ведь большая часть туловища , включая индикаторы была в штрафной и судья 100% прав!
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GoldPlayFIFARus9
1480698935
Чистейший пенальти.Что эти девчёнки опять ноют? Им воткнули целую ахапку,а они придираются к 100% пенальти,обычные нытики из недоклуба
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Zeff
1480718813
Нарушение произошло на линии штрафной, а это пенальти.
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