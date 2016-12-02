Контрольная комиссия рассмотрит назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования Леонид Калошин заявил, что комиссия рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, матч завершился победой самарцев со счетом 4:0.
«Решение главного судьи Левникова и ассистента Демешко будут рассмотрены на заседании контрольно-квалификационной комиссии на следующей неделе. Она рассмотрит спорные моменты из 16-го и 17-го туров.
Второй гол «Крыльев»? Действительно, гол был забит, когда на секундомере было время 46:14. Но судья добавляет ко времени таймов минимальное количество времени. Если предположить, что в компенсированное время не было остановок, значит должно быть сыграно не менее одной минуты, но и не более двух минут. Если в это время возникают какие-то ситуации, судья добавляет еще какое-то количество времени», – сказал Калошин.
И это оказался ключевой момент! 0:4 не показатель, если бы пенальти назначен не был. Понятно, что проигрывающая команда идет отыгрываться и при грамотной игре соперников пропускают контратаки.
Не будь этого пенальти... Крылья, конечно, реализовали свои моменты на все 100%. Но играть при таком холоде в футбол... это извращение. Надо что-то менять в системе.