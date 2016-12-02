Решение по делу бывшего главы ФИФА Блаттера будет оглашено 5 декабря

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет решение по делу бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера 5 декабря. Напомним, Блаттер был отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет. Причиной стал перевод двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в 2011 году.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. Отметим, в мае CAS частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив наказание с шести до четырех лет.

Швейцарец Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 годы