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  • Решение по делу бывшего главы ФИФА Блаттера будет оглашено 5 декабря

Решение по делу бывшего главы ФИФА Блаттера будет оглашено 5 декабря

2 декабря 2016, 12:48
1

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет решение по делу бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера 5 декабря. Напомним, Блаттер был отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет. Причиной стал перевод двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в 2011 году.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. Отметим, в мае CAS частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив наказание с шести до четырех лет.

Швейцарец Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 годы

Источник: CAS
Весь мир Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (1)
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калач
1480674268
нормально 40 лет воровать. потом 4 года отсидеть и чистеньким выйти :)
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