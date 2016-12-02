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  • Гендиректор «Крыльев Советов»: «Предвзятое судейство бывает, но в матче со «Спартаком» этого не было»

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Предвзятое судейство бывает, но в матче со «Спартаком» этого не было»

2 декабря 2016, 12:06
2

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился эмоциями от победы команды в 16-м туре РФПЛ против «Спартака». Напомним, самарский клуб нанес лидеру чемпионата разгромное поражение со счетом 4:0.

«Испытываем лучшие эмоции и радость от хорошего футбола, который показала наша команда. Мы соскучились по такой игре! Наверняка наши болельщики в курсе, что вчерашней победой мы переписали историю наших противостояний со «Спартаком». Конечно, не ожидали такой разгромной победы, но была уверенность, что «Крылья» хорошо сыграют в этом матче. После игры в раздевалке на лицах футболистов была приятная усталость, такие победы приносят яркие эмоции. Каких-то денежных бонусов за эту победу не будет.

Что касается пенальти, то пусть по этому поводу апеллирует кто хочет. Счет на табло. Посмотрите матч «Крыльев» с «Локомотивом», когда мы, ведя 2:0, получили два пенальти в наши ворота и удаление. Мы проиграли, а все говорили: «Они проиграли 2:4, о чем тут говорить?». На мой взгляд, пенальти вчера был, само нарушение так точно. Понимаю, если бы этот пенальти повлиял на результат в общем. А так считаю, что все закономерно. Да, все имеют право ошибиться, и предвзятое судейство бывает, но во вчерашнем матче этого не было абсолютно», – сказал функционер.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (2)
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Dimon013
1480670215
Опять Спартак не доволен)))
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alp
1480673522
а что, спам недоволен судейством? )))))
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