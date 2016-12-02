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ВТБ выкупит долги «Динамо» за долю в «ВТБ арена парк»

2 декабря 2016, 09:44
8

«Динамо» готов продать банку ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ арена парк». Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.

«Часть этой полученной за долю в проекте суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков. Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки», – рассказал представитель председателя Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО ВФСО «Динамо») Владимира Стржалковского «Ведомостям».

Стоит отметить, что фонд оплаты труда «Динамо» оценивается в 20 миллионов долларов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (8)
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polyshuk23
1480662212
что за бреД если эти упыри выкупят долю ,то по сути Динамо Москва им принадлежать будут и ЛегенДарный наш Петровский Парк и с ними ,что хотят будут делать
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ДАША Д
1480663120
С таким фондом оплаты труда из долгов не выбраться никогда
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Ubuntu
1480666573
и будет Динамо свой собственный стадион брать в аренду у ВТБ
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Par Mezan
1480819200
Тоска гложет за будущее футбола нашего.. Школ нет, секций нет, кружков нет..Деньги на развитие куда-то пропали....Будет по-Булгаковски: "Бессменного сторожа жабьего института Власа надо было кормить мукой, а жаб - мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. - Бескормица! " С ув. Кзьмич, любитель дворового хутбола.
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muromen
1480944462
Зная такую проблему, не надо было формировать Динамо-2, а создавать новую самостоятельную команду - Динамо - М, например! Заявить её в ПФЛ от ВФСО, сейчас бы уже в ФНЛ вышли!
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