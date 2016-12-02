ВТБ выкупит долги «Динамо» за долю в «ВТБ арена парк»

«Динамо» готов продать банку ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ арена парк». Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.

«Часть этой полученной за долю в проекте суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков. Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки», – рассказал представитель председателя Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО ВФСО «Динамо») Владимира Стржалковского «Ведомостям».

Стоит отметить, что фонд оплаты труда «Динамо» оценивается в 20 миллионов долларов.