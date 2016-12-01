Заместитель директора «Крыльев Советов»: «Поле нашей арены в хорошем состоянии»

Заместитель директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури считает, что газон стадиона в Самаре находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, что сегодня здесь должен состояться матч между самарским клубом и «Спартаком».

«Сегодня я был на стадионе и видел поле. У нас играл молодежный состав и могу сказать, что поле в хорошем состоянии и на нем можно показывать качественный футбол. На мой взгляд оно никаких проблем и нареканий не вызывает.

Что касается погоды, то в Самаре стоит ясная погода. Сегодня было «-8» и сухо. В день игры по прогнозам ожидается «-11». Мы будем работать строго по регламенту. Соответствующие люди, в том числе и главный арбитр матча, будет принимать решение в день игры о проведении встречи. Сегодня прилетает «Спартак», располагается и готовится к завтрашней игре. Поэтому на данный момент все идет в штатном режиме.

Не буду лукавить и скажу, что после недавнего снегопада все было в снегу и было не просто. Но хочу повториться, что есть люди, которые принимают решения о проведении матча, поэтому мы сыграли против «Томи» на домашнем стадионе. В принципе могу сказать, что команды показали зрелищный футбол и было забито три мяча.

Насколько мне известно, в клуб приходило письмо от футбольного клуба «Спартак» с просьбой перенести матч на весеннюю часть. Но резервный день запланирован на конец февраля и поверьте мне, как человеку родившемуся в Самаре, что конец февраля — это время, которое еще больше не подходит для проведения матча РФПЛ.

Безусловно, у меня есть претензии к людям, которые составляли календарь. Эта тема уже набила оскомину, ведь в это время года не совсем комфортно играть в таких городах, как Самара, Томск, Пермь. Я думаю, что о этих проблемах известно в РФС, но почему так происходит, вопрос не ко мне», — заявил Циклаури.