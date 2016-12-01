Директор стадиона в Самаре: «Когда мы летом снимали газон, то ужаснулись»

Директор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев рассказал о том, в каком состоянии находится газон арены. Напомним, что сегодня здесь должен состояться матч 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Предыдущий газон укладывали до меня, и проблемы с ним начались еще года четыре назад. Производитель подготавливал его на глиняной основе. Так легче растить, срезать, но поле почти не впитывает воду, а нижний слой не пропускает нужный траве кислород.

Когда мы летом снимали газон, то ужаснулись — он превратился просто в слой бетона. Нынешний — на песчаной основе. Он дает и впитывать, и дышать. Мы им довольны, хотя, конечно, до матча с «Томью» состояние его было лучше, чем сейчас.

В день игры со «Спартаком» будет холодно и ясно. Температура газона не опустится ниже плюс 16, так что условия будут более-менее комфортными», – сказал Дмитриев.