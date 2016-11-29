Корнеев покинет должность спортивного директора «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев уйдет с занимаемого поста до начала следующего года. В настоящее время между сторонами идут переговоры по поводу прекращения сотрудничества.

Сообщается, что функции, которые выполнял Корнеев, будут возложены на недавно приступивших к работе в селекционном отделе Виктора Тищенко и Евгения Харлачева.

Напомним, Корнеев был назначен на должность спортивного директора железнодорожников в августе нынешнего года. Официальных комментариев клуб пока не дает.