Гендиректор «Крыльев Советов» заверил, что газон в Самаре будет готов принять матч со «Спартаком»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подчеркнул, что самарцы подготовят газон стадиона «Металлург» к поединку 16-го тура РФПЛ со «Спартаком» в надлежащее состояние. Игра состоится в четверг, первого декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?

– Все нормально – погода хорошая, поле подсыхает и проветривается. Ведем работы, готовим газон к игре. В порядок его начали приводить сразу же после матча с «Томью».

– Ожидаете ли совместную комиссию РФС и РФПЛ по допуску полей?

– Нет. Газон в хорошем состоянии, он способен принять матч.

– Вы говорили, что «Спартак» прислал письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервный день. От РФС и РФПЛ были запросы?

– Нет.

– Что ответили красно-белым?

– Матч состоится согласно регламенту, 1 декабря. «Крылья» играют для своих болельщиков.

– Почему бы не перенести игру на весну – на резервный день?

– Будет день – будет пища. Приедет судья, инспектор, пройдет предматчевое совещание. Они выйдут на поле, посмотрят и примут решение. У меня есть уверенность, что матч состоится в назначенные дату и время.