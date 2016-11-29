Будогосский: «Некоторые судьи в РФПЛ не соблюдают требования по весу. Отсюда и ошибки»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о проблемах российских арбитров. По его словам, некоторые судьи имеют проблемы с лишним весом.

– Насколько сложна ситуация в нашем судействе?

– Непростая. К сожалению, порой испытываем огромные трудности с назначением арбитров. Чтобы этого в дальнейшем избежать, создадим единую высшую группу рефери. В нее войдут судьи категории Про, работающие сегодня в Премьер-лиге, и категории А (те, кто работает в ФНЛ). Внутри они будут разбиты на определенные подгруппы – в зависимости от качества и перспективности. Категория А станет резервом, своеобразным дублем.

Перед сбором арбитров категории Про, который пройдет в феврале в Турции, проведем в Москве углубленное медицинское обследование каждого рефери. Не секрет, что некоторые наши судьи, мягко говоря, не соблюдают требования по весовым параметрам. Отсюда неправильный выбор позиции и ошибки. С такими людьми проведем серьезную беседу. Если они не хотят или не могут привести себя в порядок, поблагодарим их за работу и предложим заняться каким-то другим видом деятельности.