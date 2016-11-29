Глушаков: «Хочется с «Крыльями Советов» сыграть сейчас, но на нормальном поле»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном переносе матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльями Советов» с 1 декабря на более поздний срок. По словам футболиста, хотелось бы провести этот матч на поле хорошего качества.

«Мы в Томске играли при минус 13-14 градусов. Но там было идеальное зеленое поле. Мы готовы играть при любой погоде, но для футболиста главное не получить травму. И мы готовы играть и в Самаре. Я слышал о предложении перенести этот матч на 26 февраля, но в это время мы в Испании будем проводить сборы. Конечно, ненормально, что летом отдыхаем, купаемся в море, а зимой играем.

Хочется с «Крыльями Советов» сыграть сейчас, но на нормальном поле. Может быть, нам даже неудобно откладывать этот матч на более поздний срок. Я видел последний домашний матч самарцев. Удивился, что они вышли в белой форме, которая сливалась с заснеженным полем», – сказал футболист.