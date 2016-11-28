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  • Директор «Металлурга»: «В день игры «Крылья Советов» – «Спартак» поле будет соответствовать всем стандартам»

Директор «Металлурга»: «В день игры «Крылья Советов» – «Спартак» поле будет соответствовать всем стандартам»

28 ноября 2016, 21:27
7

Директор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев заявил, что поле стадиона готов принять матч 16-го тура между местными «Крыльями Советов» и «Спартаком». Напомним, ранее московский клуб обратился с просьбой к РФПЛ и «Крыльям Советов» перенести встречу в Москву или на резервный день.

– Каково сейчас состояние поля на «Металлурге»?

– В данный момент ведутся работы по его восстановлению после матча с «Томью». Поле в удовлетворительном, я бы даже сказал, в хорошем состоянии.

– Матч против «Томи» не сильно испортил поле?

– Газон выглядел как после рядового матча. Может, только чуть хуже смотрелись вратарские зоны. Но это логично, учитывая, что был снег и небольшое переувлажнение. Для этого времени года подобная ситуация неудивительна на любом стадионе России.

– Какие ключевые показатели изучают специалисты, чтобы определить качество поля?

– Равномерность травяного покрова, отскок мяча, ровность самого поля. Остальные показатели измеряются с помощью специальных приборов. Например, жесткость покрытия, водопроницаемость, также газон проверяется на сдвиг.

– Каковы все эти показатели у поля сейчас?

– При получении сертификата специальная комиссия проводила все эти тесты. Никто бы нам не выдал разрешение играть, если бы какой-либо из этих показателей не соответствовал норме. И в данный момент поле отвечает всем необходимым требованиям.

– Но сертификат, я так понимаю, выдавался перед сезоном. А скоро уже декабрь…

– Естественно, показатели меняются в зависимости от определенных факторов – например, от температуры. Но то, что поле «Металлурга» в день игры будет соответствовать всем стандартам, – однозначно.

– Рассыпаться, разъезжаться под ногами футболистов оно не будет? Иначе может возникнуть риск травмы.

– Нет, не будет. Опасности для футболистов нет.

– По прогнозам в день игры обещают мороз.

– Мы мониторим ситуацию. По нашим прогнозам опасения вызывает только период времени со среды на четверг, когда обещают минус семь градусов, в день игры – минус 11. Но подогрев поля работает исправно. Поэтому не думаю, что возникнут серьезные проблемы.

– Насколько большими ожидаются осадки?

– Судя по прогнозам, в день матча их вообще не ожидается. В среду, за день до игры, вроде как обещали, но сейчас они под большим вопросом. Поэтому повторения истории матча с «Томью»точно не будет.

– И по телекартинке мы увидим зеленый ровный газон?

– Да, и вы уже сейчас можете увидеть его в твиттере «Крыльев Советов». Фотография сделана в понедельник.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (7)
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OldenVad
1480358011
Будем посмотреть )))
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Par Mezan
1480358457
Крыльями помашут и разгонят снег...
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bafor
1480358686
1 декабря обещают синоптики вечером -17. На кой КС нужен этот мачт? Уперлись. И пусть Спартак разорвет это поле в клочья, что б не повадно было при -17 матчи устраивать.
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ttter
1480359247
"вроде как обещали" мне кажется директор так говорить не может.
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Небесная
1480368872
Очень жаль футболистов, на ровном месте можно травму получить. И для погоды нет разницы за кого он играет
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