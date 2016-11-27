Новосельцев: «Зенит» в шоке от поражения «Краснодару»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2). По его словам, после поединка в раздевалке сине-бело-голубых все опустили головы.

– Сложно сказать, что случилось. Мы, можно сказать, в шоке от того, что произошло. Вели 1:0 за пять минут до конца игры и пропустили голы. Повезло, наверное, чуть-чуть «Краснодару». Не знаю, с чем это связано.

– Команда долго пребывала в эйфории после гола?

– Нет, ни в коем случае.

– Сложно представить, что было в раздевалке. Все опустили головы?

– Ну, а как вы думаете? Естественно.

– Отставание от «Спартака» кричитично или нет?

– Сезон длинный. Если бы выиграли, было бы проще. Отпускать ни в коем случае нельзя, но я думаю, что все наладится.