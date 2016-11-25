В ЦСКА недовольны посещаемостью домашних матчей на новом стадионе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ощущениями от нового стадиона армейского клуба. Напомним, что официально «Арена ЦСКА» была открыта 23 августа этого года.

— Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что все уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось — историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: «Дом есть, добро наживем». Уверен, на новой арене произойдет множество радостных событий.

— Что скажете о посещаемости матчей чемпионата на новой арене? Встреча открытия с «Тереком» собрала аншлаг, но дальше народу приходило все меньше. С чем это связано?

— Учитывая погоду во время того же поединка с «Амкаром», удивляться не приходится. Но на предыдущих играх, не скрою, мы действительно ожидали увидеть более высокую посещаемость. Возможно, это синдром первого сезона: не все еще разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза. В любом случае, у наших болельщиков еще есть прекрасная возможность вырваться вперед в этом соревновании. Во втором круге нас ждут домашние матчи со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом» и так далее. Планируется интересная акция, билеты на матчи второго круга можно будет приобрести по специальным ценам.

— Как вы оцениваете качество сервиса на стадионе на данный момент?

— На четыре с минусом.

— Не очень ли строго?

— Еще многое предстоит сделать. Но к возобновлению чемпионата, а тем более к следующему сезону, мы постараемся выправить недостатки.