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  • В ЦСКА недовольны посещаемостью домашних матчей на новом стадионе

В ЦСКА недовольны посещаемостью домашних матчей на новом стадионе

25 ноября 2016, 13:52
35

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ощущениями от нового стадиона армейского клуба. Напомним, что официально «Арена ЦСКА» была открыта 23 августа этого года.

— Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что все уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось — историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: «Дом есть, добро наживем». Уверен, на новой арене произойдет множество радостных событий.

— Что скажете о посещаемости матчей чемпионата на новой арене? Встреча открытия с «Тереком» собрала аншлаг, но дальше народу приходило все меньше. С чем это связано?

— Учитывая погоду во время того же поединка с «Амкаром», удивляться не приходится. Но на предыдущих играх, не скрою, мы действительно ожидали увидеть более высокую посещаемость. Возможно, это синдром первого сезона: не все еще разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее. С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза. В любом случае, у наших болельщиков еще есть прекрасная возможность вырваться вперед в этом соревновании. Во втором круге нас ждут домашние матчи со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом» и так далее. Планируется интересная акция, билеты на матчи второго круга можно будет приобрести по специальным ценам.

— Как вы оцениваете качество сервиса на стадионе на данный момент?

— На четыре с минусом.

— Не очень ли строго?

— Еще многое предстоит сделать. Но к возобновлению чемпионата, а тем более к следующему сезону, мы постараемся выправить недостатки.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Тraumtanzеr
1480071669
Стадион под рынок и концерты, норм будет. А лошадиная команда никому не нужна.
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turist82
1480071892
Как играют, такая и посещаемость
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sobaka120982
1480074513
Так ёптель... Что бы люди ходили надо игру показывать
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какой-то-тип
1480075313
через пару лет продадут стадион или в аренду кому-нибудь, когда команда сдуется)))
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cska-62
1480076543
Всё как в анекдоте с понижением посещаемости борделя... И мебель новую покупали, и обои переклеивали, и рекламу обновляли... Ничего не помогает! Обратились за советом к дворнику, а тот и говорит: "Да девочек менять надо!" Так и здесь... Главную "девочку" давно менять надо! Слуцкий её зовут! И только при ТРЕНЕРЕ и поставленной игре можно расчитывать на посещаемость!
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dvb
1480076555
начните играть зрелищно как Краснодар. и у Вас отбоя не будет от посетителей.
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bset
1480077432
Хотел съездить в Тулу поддержать команду. Подумал: "Да ну, гол забьют и на этом закончат. Либо будут просто мяч катать, либо в обороне сидеть. Либо, того хуже, проиграют". Вот когда не будет такого чувства скверного, тогда и будет посещаемость. А смотреть на автобус против аутсайдеров мало желания...
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filosof sparty
1480078646
Без обид, но какой футбол, такая и посещаемость! Зритель ногами голосует! Ни дай Бог спуститесь в середину таблицы, так часть глориков сразу переметнётся к другим! Кто не согласен- возражайте!
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ivanthebest
1480086943
На унылое говно никому не охото смотреть... Тем более за деньги и в мороз...
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Nagay
1480090328
ахахаха!!!! синдром первого сезона?!?! что за чушь?! у Спатака что-то такого не было, у Краснодара тоже не особо наблюдается подобного явления!!!
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