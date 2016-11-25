Селихов: «Я довольно добрый парень»

Новоиспеченный голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как он сам отнесся к переезду из Перми в Москву.

– Выходя на поле в матче со «Спартаком», уже были в курсе инсайдов прессы?

– Нет, ничего не знал. После игры мне стали звонить журналисты – вот тогда и понял, что произошло.

– Как восприняли то, что информация попала в прессу?

– Спокойно. Потому что предполагал, что все рано или поздно узнают.

– Почувствовали, что за эту неделю ваш статус несколько изменился?

– Хм… Да нет, ничего особенного не заметил. Всегда остаюсь самим собой. Я обычный человек, который занимается любимым делом. Довольно добрый парень.