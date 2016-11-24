Экс-футболист «Манчестер Сити» рассказал о сексуальных домогательствах со стороны детского тренера

Бывший форвард «Манчестер Сити» Дэвид Уайт обвинил своего бывшего детского тренера в сексуальных домогательствах.

Таким образом, 49-летний Уайт стал четвертым футболистом, который сделал аналогичное заявление. О сексуальном домогательстве со стороны детского тренера «Крю Александры» Барри Беннелла ранее сообщали Энди Вудворд, Стив Уолтерс и Пол Стюарт, которые играли вместе с Уайтом. Напомним, что по итогам расследования наставника приговорили к двум годам лишения свободы.

«По ряду причин я в течение почти двух десятилетий хранил эту тайну от своей семьи и друзей. Обстоятельства заставили меня перестать молчать и все рассказать. Я пришел к выводу, что действия Беннелла повлияли почти на каждое событие в моей жизни», — заявил Уайт.