Месси стал первым футболистом, который сумел забить 100 мячей в еврокубках

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории футбола, которому удалось забить 100 голов в международных клубных турнирах, сообщает Pasion Futbol.

Напомним, что вчера аргентинец забил два мяча в ворота «Селтика» (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

92 гола Месси забил в Лиге чемпионов, пять – в играх в Клубного чемпионата мира и еще три в Суперкубке Европы. На 100 мячей ему потребовалось 119 игр.

У форварда «Реала» Криштиану Роналду пока 99 голов в еврокубках.