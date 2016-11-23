Председатель совета директоров «Локомотива»: «Незаменимых футболистов нет»

Вице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак» полузащитников железнодорожников Алексея Миранчука и Александра Самедова.

«История очень простая: из любой команды в любой момент может уйти любой игрок. Слухи про конкретные переходы не имеет смысла обсуждать в принципе, если их кто-то запускает, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый вменяемый человек понимает, что слухи есть слухи. «Спартак» вот комментирует слухи об уходе главного тренера, завтра кто-нибудь скажет, что уходит главный тренер сборной – это полный бред.

Я живу внутри коллектива и никаких конфликтов не вижу. Если существуют какое-то напряжение между тренером и любым игроком – я не говорю о Самедове, а вообще – то это значит, что игрок либо не выполняет установки тренера, или недостаточно отдается на поле. Это первое. А во-вторых, незаменимых у нас нет», – сказал функционер.