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  • Председатель совета директоров «Локомотива»: «Незаменимых футболистов нет»

Председатель совета директоров «Локомотива»: «Незаменимых футболистов нет»

23 ноября 2016, 19:51
2

Вице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак» полузащитников железнодорожников Алексея Миранчука и Александра Самедова.

«История очень простая: из любой команды в любой момент может уйти любой игрок. Слухи про конкретные переходы не имеет смысла обсуждать в принципе, если их кто-то запускает, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый вменяемый человек понимает, что слухи есть слухи. «Спартак» вот комментирует слухи об уходе главного тренера, завтра кто-нибудь скажет, что уходит главный тренер сборной – это полный бред.

Я живу внутри коллектива и никаких конфликтов не вижу. Если существуют какое-то напряжение между тренером и любым игроком – я не говорю о Самедове, а вообще – то это значит, что игрок либо не выполняет установки тренера, или недостаточно отдается на поле. Это первое. А во-вторых, незаменимых у нас нет», – сказал функционер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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Измайловский Кочегар
1479929262
> Я живу внутри коллектива и никаких конфликтов не вижу Пацталом :))) Это говорит вице-президент РЖД, председатель совета директоров. На предыдущем месте работы (лавочка >1000 человек) гендиректор тоже считал, что "живёт внутри коллектива" и что точно знает, что там внизу, ни мало не смущаясь тем, что информация до него доходит по цепочке как минимум из 3 человек.
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LokoGoGo
1479990172
Лет 15 назад никто не обращал внимания ни на слухи, ни на ориентацию игроков. Все смотрели футбол и отдачу игроков на поле. И вообще, верьте только фактам. Желательно тем, что видите своими глазами
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