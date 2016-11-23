ВТБ выделит «Динамо» 10 миллионов

Банк ВТБ в 2017 году выделит московскому «Динамо» финансирование в размере 10 миллионов евро. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя банка, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.

«Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование «Динамо». В следующем году мы выделим клубу 10 миллионов евро. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень». – заявил Титов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» вылетело из РФПЛ. На данный момент московская команда уверенно лидирует в ФНЛ.