ФИФА объявила претендентов на приз имени Пушкаша

ФИФА объявила список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. В перечень из 10-ти человек вошли авторы мячей, забитых с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016. Болельщикам будет доступно голосование, в результате которого второго декабря определится трио финалистов.

Список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша:

1. Неймар («Барселона»)

2. Марлон («Коринтианс»)

3. Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса)

4. Даниушка Родригес (сборная Венесуэлы U17)

5. Симон Скрабб («Ефле»)

6. Лионель Месси (сборная Аргентины)

7. Сауль Ньигес («Атлетико»)

8. Фаиз Субри («Пулау Пинанг»)

9. Хломфо Кекана (сборная ЮАР)

10. Марио Гаспар (сборная Испании)