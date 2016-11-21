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ФИФА объявила претендентов на приз имени Пушкаша

21 ноября 2016, 17:58
19

ФИФА объявила список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. В перечень из 10-ти человек вошли авторы мячей, забитых с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016. Болельщикам будет доступно голосование, в результате которого второго декабря определится трио финалистов.

Список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша:

1. Неймар («Барселона»)

2. Марлон («Коринтианс»)

3. Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса)

4. Даниушка Родригес (сборная Венесуэлы U17)

5. Симон Скрабб («Ефле»)

6. Лионель Месси (сборная Аргентины)

7. Сауль Ньигес («Атлетико»)

8. Фаиз Субри («Пулау Пинанг»)

9. Хломфо Кекана (сборная ЮАР)

10. Марио Гаспар (сборная Испании)

Источник: ФИФА
Весь мир
Комментарии (19)
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lno_namel
1479742317
Симон Скрабб красавчик
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STAFOR13
1479743302
5, 7, 10 зачётные голы
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vanesss1981
1479746296
Скрабб!!!
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JI e x a
1479749067
фаиз и гаспар однозначно в тройке
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Ronaldinho24
1479751106
По мне так Неймар заслужил, у него самый сложный по техническому исполнению гол (в стиле Роналдиньо) А всяких непонятных одноразовых случаек через пол поля от неизвесных игроков в непонятных чемпах, каждый год как мусора. п.с. считаю что надо учитывать силу чемпионата и стабильность футболиста
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Zubo
1479752885
Гол Неймара, руководство для Кокорина, всё очень просто: 1) Принимаешь мяч на грудь 2) Одним касанием перебрасываешь через себя 3) Разворачиваешься 4) С лёту бьёшь
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ivanthebest
1479753785
Хоть и не люблю катлетов, но стоит признать, что гол Сауля был самым красивым. К тому же он был важным и по-моему вывел катлетов дальше в ЛЧ. Ещё пожалуй гол Субри получился классным, хоть и со штрафного. Но, опять же стоит учитывать и важность гола, и если брать 2 этих параметра, красота и важность, то гол Сауля без каких-либо вопросов должен быть лучшим.
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Обер-КанцлерЪ
1479756671
№10 - Гаспар - этот гол из другой галактики просто !!!
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Обер-КанцлерЪ
1479757228
Никогда не понимал, как в один ряд попадают голы №8 и №6 !
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barbardir
1479816334
И где Салугин...
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