Один из клубов готов заплатить Месси 100 миллионов, чтобы он отказался от продления контракта с «Барселоной»

По информации El Mundo, лидеру «Барселоны» Лионелю Месси поступило интересное предложение от одного неназванного клуба. Аргентинцу предлагается денежная компенсация в размере 100 миллионов евро в случае отказа от продления договора с сине-гранатовыми. Дав свое согласие, игрок избавит заинтересованную сторону от обязанности платить за него отступные, составляющие 250 миллионов.

Нынешний контракт Месси рассчитан до июня 2018 года. Ранее появилась информация, что 29-летний футболист сядет за стол переговоров с руководством каталонцев по поводу нового соглашения после матча 14-го тура Примеры с «Реалом», намеченного на третье декабря.