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  • Один из клубов готов заплатить Месси 100 миллионов, чтобы он отказался от продления контракта с «Барселоной»

Один из клубов готов заплатить Месси 100 миллионов, чтобы он отказался от продления контракта с «Барселоной»

21 ноября 2016, 12:51
17

По информации El Mundo, лидеру «Барселоны» Лионелю Месси поступило интересное предложение от одного неназванного клуба. Аргентинцу предлагается денежная компенсация в размере 100 миллионов евро в случае отказа от продления договора с сине-гранатовыми. Дав свое согласие, игрок избавит заинтересованную сторону от обязанности платить за него отступные, составляющие 250 миллионов.

Нынешний контракт Месси рассчитан до июня 2018 года. Ранее появилась информация, что 29-летний футболист сядет за стол переговоров с руководством каталонцев по поводу нового соглашения после матча 14-го тура Примеры с «Реалом», намеченного на третье декабря.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (17)
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Nikiforof
1479722257
Махинациями попахивает, но Месси с отцом не привыкать.
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ces-11
1479724376
Нужно уходить, все-таки многое отдал клубу, надо пробовать что-то новое, чтобы не скиснуть совсем
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altezzik
1479724859
Я за движуху. Интересно будет посмотреть на такой трансфер.
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FanatSerj
1479724885
Ничего против Месси не имею, но это уже нихрена не спорт, когда некоторым игрокам готовы отвалить бабла больше чем бюджет некоторых государств, а там детки голодные )))
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FanatSerj
1479727627
И еще, хваленный финансовый фейр плей, где же он? А ну да Ростов, Краснодар штрафуете, через чур дохрена бананов неграм дают... Это не фейр плей, это защита богатых от бедных, чтобы бедные никогда не имели таких возможностей, а были только поставщиком молодого мяса.
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Lexa_Lexa
1479729300
МС сто пудов
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Pourport
1479729579
Челси наверно)
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Luis Figo
1479731046
Мир сошел сума! ))
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Igil777
1479732581
Ахахах, Перес сука
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ВoВ
1479733535
Реальные претенденты Ман Сити, Ман юнайтед, ПСЖ, остальные не потянут такую сумму. А вообще если честно согласен с предыдущими высказываниями мир сошел с ума, штрафуют бедные клубы которые добиваются результатов, а Месси король и плевал на весь фейр плэй(((
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