Дзюба: «Спартак» выигрывает те матчи, которые не должен. Но главное, чтобы все проходило в честной борьбе»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Крыльями Советов» рассказал о конкуренции петербургского клуба в чемпионате России со «Спартаком». Напомним, что после 14-ти туров красно-белые опережают сине-бело-голубых на три очка.

– Перед выходом на поле знали, что «Спартак» дожал «Амкар»?

– Да. На разминке узнали, что «Спартак» забил сумасшедший гол. Бывает такое. Прет им. Но и должное надо отдать – побеждают в тех матчах, в которых по идее даже не должны. Отпускать их нельзя. Сейчас пойдут очень интересные матчи. Главное, чтобы все происходило в честной борьбе. Чтобы не было подковерных интриг и чего-то в этом роде.