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  • Дзюба: «Спартак» выигрывает те матчи, которые не должен. Но главное, чтобы все проходило в честной борьбе»

Дзюба: «Спартак» выигрывает те матчи, которые не должен. Но главное, чтобы все проходило в честной борьбе»

21 ноября 2016, 01:10
34

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Крыльями Советов» рассказал о конкуренции петербургского клуба в чемпионате России со «Спартаком». Напомним, что после 14-ти туров красно-белые опережают сине-бело-голубых на три очка.

– Перед выходом на поле знали, что «Спартак» дожал «Амкар»?

– Да. На разминке узнали, что «Спартак» забил сумасшедший гол. Бывает такое. Прет им. Но и должное надо отдать – побеждают в тех матчах, в которых по идее даже не должны. Отпускать их нельзя. Сейчас пойдут очень интересные матчи. Главное, чтобы все происходило в честной борьбе. Чтобы не было подковерных интриг и чего-то в этом роде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (34)
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Freddi555
1479679947
Дзюба -предатель! Кто ему вообще микрофон в руки даёт?
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multiscan
1479680995
Я многократно уже высказывался о том, что являюсь ненавистником "Спартака". Но то, что несёт Дзюба - выше всяческого бреда! Если команда собралась стать чемпионом, то она должна стремиться к выигрышу всех матчей. А уж поражение или победа будет в них - зависит от обеих команд и стечения ряда других обстоятельств.
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mutabor0992
1479682201
Гляди,гавно заговорило...
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СЛАВА 81
1479683017
Подковерные игры это только про Зенит , а не про Спартак.
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Алекc
1479689880
это с какого хрена мы не должны в этих матчах побеждать?! даже слушать не хочется это полено
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КЭТиК
1479694393
Второе место - удел Зенита.
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MaxSpartakM
1479696065
Артем во втором круге на открытие арене зенит сос,,т у Спартака а ты продажная с,ка преврктишься в бомжа
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тётя ASYA
1479696542
с чего бы бомжик заговорил о честной игре и о подковёрных интрижках !? знает курва что они нечестно играют вот и запел гнидёнок
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Каратель помойников
1479697196
давно полено не разговаривало,спартак давил и забил и заслуженно победил,а прёт ерёменко с кокса,и тебя(видимо жаба душит),продажная душёнка
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momwig_
1479707695
Это тебе Спартак ничего не должен. А выигрывать должен - всегда. Про честную борьбу - слова бы Газпрому в уши... не в том ты клубе. ты ж за трофеями уходил и баблом, а не за честной борьбой. Так что про честность - завяжи губки в узелок, не твоя тема.
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