Дзюба: «Спартак»? Молодцы, хорошо играют. Нас это подстегивает»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РФПЛ. Напомним, что российский форвард оформил в этой встрече дубль.

«Мы рады, что победили в тяжелой игре. Их игра перестраивается. Виден прогресс команды, в этом заслуга их тренера. «Крылья» хорошо играли, угрожали нашим воротам. Главное — три очка.

Чувствую себя лучше. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, а также Станиславу Саламовичу Черчесову, что дали время подлечить травму — поняли ситуацию правильно.

«Спартак»? Хорошо играют — молодцы, нас это тоже подстегивает. Но вся борьба впереди. У нас любят сначала кого-то унизить, а затем восхвалять. Посмотрим, что будет в итоговой турнирной таблице, а остальное — суета. Нет других конкурентов кроме «Спартака»? Не сказал бы. ЦСКА и «Краснодар» притаились, но вся борьба впереди», – отметил Дзюба.