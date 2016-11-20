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Колосков: «Не стоит переживать, что у России отнимут ЧМ-2018»

20 ноября 2016, 19:07
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал понять, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет причин для того, чтобы лишать Россию чемпионата мира в 2018 году.

«Не стоит переживать, что отнимут чемпионат мира-2018. Уже поезд давно ушел. Подчеркиваю, никогда не было никаких оснований для того, чтобы даже подозрения высказывать по поводу правомерности назначения России хозяйкой чемпионата мира по футболу. И все попытки англичан и иже с ними найти какие-то причины для того, чтобы можно было подвергнуть сомнению это решение, провалились, не нашли подтверждения.

Не то что мы можем спать спокойно. Спокойно спать нельзя, но не потому, что кто-то отнимет чемпионат мира, а потому, что надо готовиться как следует. Знаем, какие проблемы с некоторыми стадионами, инфраструктурой. В этом смысле надо напрягаться, а боязни потери чемпионата никакой нет», – сказал Колосков.

Источник: Р-Спорт
Россия
Комментарии (3)
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aurora5858
1479660660
Отнять могут в любой момент. Хоть упирайся и не расслабляйся Кругом враги
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dm100
1479664486
эти наши ...партнеры могут его просто бойкотировать
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Par Mezan
1479677163
Даже если это событие всё же состоится - приедет очень мало фанатов, праздника мирового футбола не получится. Россия сейчас - враг для всех, на всех информационных полях, и вряд ли эта разблядовка изменится... Зато бабла накосить и понтов наколотить наши ублюдки-чиновники успеют изрядно... С грустью.
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