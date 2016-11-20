Колосков: «Не стоит переживать, что у России отнимут ЧМ-2018»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал понять, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет причин для того, чтобы лишать Россию чемпионата мира в 2018 году.

«Не стоит переживать, что отнимут чемпионат мира-2018. Уже поезд давно ушел. Подчеркиваю, никогда не было никаких оснований для того, чтобы даже подозрения высказывать по поводу правомерности назначения России хозяйкой чемпионата мира по футболу. И все попытки англичан и иже с ними найти какие-то причины для того, чтобы можно было подвергнуть сомнению это решение, провалились, не нашли подтверждения.

Не то что мы можем спать спокойно. Спокойно спать нельзя, но не потому, что кто-то отнимет чемпионат мира, а потому, что надо готовиться как следует. Знаем, какие проблемы с некоторыми стадионами, инфраструктурой. В этом смысле надо напрягаться, а боязни потери чемпионата никакой нет», – сказал Колосков.