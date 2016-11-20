Рейнгольд: «ЦСКА сейчас обеднел. В нем ничего не осталось»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы ЦСКА на продолжение борьбы за чемпионство в РФПЛ. По мнению ветерана, после двухгодичной дисквалификации полузащитника Романа Еременко армейцы не в состоянии претендовать на что-то серьезное в нынешнем сезоне.

«Мы помним Еременко как игрока очень активного на поле и много забивающего. Мастерства у него было достаточно. И вместе с Аланом Дзагоевым линия полузащиты ЦСКА выглядела очень прилично. Сейчас команда обеднела. В ней ничего не осталось.

С нынешним составом бороться за золотые награды несерьезно. За Лигу Европы попадаются. Не более того. Нет фундамента. Чем играть?» – заявил Рейнгольд.