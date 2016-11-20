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Рейнгольд: «ЦСКА сейчас обеднел. В нем ничего не осталось»

20 ноября 2016, 09:32
17

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы ЦСКА на продолжение борьбы за чемпионство в РФПЛ. По мнению ветерана, после двухгодичной дисквалификации полузащитника Романа Еременко армейцы не в состоянии претендовать на что-то серьезное в нынешнем сезоне.

«Мы помним Еременко как игрока очень активного на поле и много забивающего. Мастерства у него было достаточно. И вместе с Аланом Дзагоевым линия полузащиты ЦСКА выглядела очень прилично. Сейчас команда обеднела. В ней ничего не осталось.

С нынешним составом бороться за золотые награды несерьезно. За Лигу Европы попадаются. Не более того. Нет фундамента. Чем играть?» – заявил Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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МВЮ
1479624069
Туда им и дорога-Дави коней!!!
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VIPded
1479626150
Не обеднел, а стадионом обзавелся. Остальное тоже наладится!
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vladimir-7
1479626161
Голубая мечта свиней-убрать из футбола ЦСКА и Зенит. Продолжайте их бояться.
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acer2003
1479629109
Что то путное есть в словах деда.
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hunta
1479630418
Ещё один высер от кастрированной свиньи.....
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Serhio1010
1479632139
Мне вот интересно, он постоянно что то комментирует) бред в основном)) где его каждый день СМИ находит? Или он как на работу ходит к ним? Дед всегда на связи))))))))
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Boniel+
1479636735
В ЦСКА кризис начался давно,года три назад.Все уже забыли,как они вымучивали свои победы со всеми и даже с аутсайдерами.Игры в футбол не было.Играли как получится.Молодых отдавали в аренду или тупо продавали.И не нужно рассказывать про новый стадион и его расходы.Это разные статьи расходов:стройка и футбол.Был бы в команде хороший тренер и таких проблем у ЦСКА не было бы.
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Каратель помойников
1479637414
как же это обеднел???лукавит старина Рейнгольд,откроют наркопритон как в Китае в 19-м веке и всегда в наваре будут
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kostyandr
1479639640
Что вы хотите ни одного бразильца, ну ладно половина, вот в Спартаке их 5 (Зе Луиш и Промес тоже за них сойдут))) поэтому и все в порядке у тазобедренных
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Нас Много
1479646170
Так попадаются или пободаются?
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