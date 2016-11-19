Моуринью: «МЮ» – самая невезучая команда АПЛ. Это очередное поражение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

«Мы самая невезучая команда АПЛ. Это очередное поражение. Когда играешь плохо или на равных с такой командой, как Арсенал, то ничья или поражение – это не трагедия и не плохой результат, потому что это нормально.

Но когда Де Хеа отдыхает, а Чех делает пару отличных сейвов; когда ты упускаешь несколько отличных моментов, контролируешь игру и пропускаешь поздний гол, то чувствуешь себя проигравшим», – сказал Моуринью.