Ловчев: «Выход Вернблума на позицию Еременко – это загадка для соперников»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев удивлен тем, как хавбек ЦСКА Понтус Вернблум сыграл на непривычной для себя позиции в матче 14-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0). Напомним, что швед с первых минут встречи играл на позиции под нападающими.

«История с дисквалификацией Еременко не на пользу ЦСКА, конечно. Но эта ситуация не дала им быть спокойными. Может, в этом ее единственный плюс. Гол со штрафного Миланову удался хороший, но нападения команде по-прежнему не хватает. В начале сезона у ЦСКА много таких побед было, как эта в Туле. И это – удел сегодняшнего ЦСКА. Команда не провалится – все равно выигрывать будет, например, в таком стиле. Сыгранность у команды все-таки есть. Но проблемы большие во всех линиях, кроме вратарской.

В игре с «Арсеналом» Вернблум вышел на позиции под нападающими. По сути, на месте Еременко. Это некая загадка для соперников. Да, этим шагом ЦСКА удивил. Высокий Траоре головой плохо играет, а Вернблум и верх выигрывает. Может, и поэтому шведа вперед передвинули.

С Траоре, думаю, Слуцкий давно бы распрощался. Но каждый раз тренер надеется, что всколыхнется игрок. Все-таки он не ездил в сборную, был у Слуцкого на виду во время паузы. Но нет… Поэтому выходит Чалов. Он не выделялся чем-то в этом матче, но ЦСКА нужна свежая кровь, в том числе на будущее. Кому играть-то в следующем году? За последнее время кроме Головина своих ребят ведь не появилось в главной команде. Может, Чалов и состоится как игрок. Вот Головина подпускали постепенно, доверяли. И он стал играть», – сказал Ловчев.