Бубнов: «Я бы не сказал, что ЦСКА победил на классе»

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал результат матча 14-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и ЦСКА (0:1).

«Можно сказать, что пауза в чемпионате была нужна ЦСКА для передышки и восстановления. Не исключаю, что сборную даже попросили не слишком задействовать футболистов, чтобы они могли спокойно отдышаться в эти две недели. При этом мы видим, что функциональное состояние некоторых игроков все равно остается не на оптимальном уровне — поэтому, видимо, остались в запасе Игнашевич и Тошич. Стоит отметить, что даже несмотря на серьезные кадровые проблемы, у ЦСКА остается возможность перестраиваться тактически. Перевод Вернблума ближе к атаке выглядел вполне обоснованным ходом — швед попал в штангу, помогал при прессинге и в целом провел неплохой матч.

Пожалуй, ЦСКА выбрал не оптимальный состав и схему на сегодняшний день — в матче с «Арсеналом» это сработало, а вот с более серьезным соперником было бы иначе. В целом армейцы выглядели лучше хозяев и вполне могли выиграть крупнее. Между тем, «Арсенал» оказал им неплохое сопротивление — особенно в плане борьбы. Нельзя не выделить Миланова, великолепно исполнившего штрафной удар. Стандарты всегда были сильной стороной ЦСКА, а по такой погоде и с таким соперников они обретают особое значение. Я бы не сказал, что москвичи победили на классе, — скорее на том ресурсе, которых у них имеется», — сказал эксперт.