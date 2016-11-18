Федун призвал Мутко жестче наказывать фанатов за пиротехнику

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к главе РФС Виталию Мутко с предложением ужесточить наказание для фанатов, использующих на стадионе пиротехнику. Владелец красно-белых считает, что штраф за использование пиротехники во время матчей должен быть увеличен до 100 тысяч рублей.

«Примером такого противоправного поведения стали действия болельщиков (особенно находившихся в гостевом секторе активного боления) на матче между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшемся 29.10.2016 г. на стадионе «Открытие-Арена». В частности, согласно рапорту делегата матча, «болельщики ПФК ЦСКА порвали защитную сетку и начали бросать файеры в сектор болельщиков ФК «Спартак Москва», – говорится в обращении Федуна.

Сообщается, что Мутко уже перенаправил это предложение на проработку Министерству спорта и МВД.