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  • Федун призвал Мутко жестче наказывать фанатов за пиротехнику

Федун призвал Мутко жестче наказывать фанатов за пиротехнику

18 ноября 2016, 12:36
15

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к главе РФС Виталию Мутко с предложением ужесточить наказание для фанатов, использующих на стадионе пиротехнику. Владелец красно-белых считает, что штраф за использование пиротехники во время матчей должен быть увеличен до 100 тысяч рублей.

«Примером такого противоправного поведения стали действия болельщиков (особенно находившихся в гостевом секторе активного боления) на матче между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшемся 29.10.2016 г. на стадионе «Открытие-Арена». В частности, согласно рапорту делегата матча, «болельщики ПФК ЦСКА порвали защитную сетку и начали бросать файеры в сектор болельщиков ФК «Спартак Москва», – говорится в обращении Федуна.

Сообщается, что Мутко уже перенаправил это предложение на проработку Министерству спорта и МВД.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мутко Виталий Федун Леонид
Комментарии (15)
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simoron81
1479461984
жёстко надо их
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VGreen
1479462611
еблан Федун, настраивает против себя фанатов. похуй фанатам на штрафы, жгли жгут и будут жечь, и это заебись. но в людей и на поле кидать не нужно конечно, но везде есть свои далбаёбы.
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СЛАВА 81
1479462868
Правильно Федун сказал. А настороит против себя только фаерщиков и больше никого.
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Gullit 76
1479462911
А зачем вы их пускаете с пиротехникой? Чтобы потом наказывать?
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Миша00
1479466898
а это как? расстреливать? или пороть при людно их на площадях?
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super.zenitchik
1479469210
Федун: Мудко, накажи моих долпоёпов, я уже не знаю что с ними делать!
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Asbjorn
1479469629
Давайте,сделайте как в Англии,только в Англии футбол есть,а у нас не футбола не будет ни пиро
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zigbert
1479471985
При современной технике,надо выявлять и наказывать этих негодяев,которые уродуют стадионы останавливают матчи и гадят своим же командам.
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Gullit 76
1479476123
Петарды проносят в обуви,тут собаки нужны или спец приборы,или большие полномочия проверяющих.Для клубов вроде спартака цска зенита локо это не проблема - было бы желание.
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loboda2012
1479482105
А вы для начала дайте работать полицейским как положено! Проводить досмотровые мероприятия так как положено. А то играют в демократию и толерантность с гуманизмом. Полиция начинает производить досмотр, так туже "тысяча" камер на мобильных телефонах и лозунги и возгласы о нарушенных правах. Бедные полицейские стали забытыми, запуганными начальством, прокуратурой, службой собственной безопасность, что лишний раз пошевелиться боятся. Скоро эти фанаты в карман Федуна фаер положат и подожгут, а Мутко в капюшон бросят.
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