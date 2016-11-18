Канделаки: «Матч ТВ» финансирует негосударственный холдинг «Газпром-Медиа»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, как окупаются затраты канала, а также откуда берется финансирование на трансляции топ-чемпионатов.

«В канал инвестирует холдинг «Газпром-Медиа», который не является государственным. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. Окупаться затраты могут с помощью заработка на рекламе и спонсорской поддержке. Безусловно, у нас есть отчетность перед акционерами. Мы учитываем финансовую составляющую любых событий», – сказала Канделаки.