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  • Канделаки: «Матч ТВ» финансирует негосударственный холдинг «Газпром-Медиа»

Канделаки: «Матч ТВ» финансирует негосударственный холдинг «Газпром-Медиа»

18 ноября 2016, 00:35
20

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, как окупаются затраты канала, а также откуда берется финансирование на трансляции топ-чемпионатов.

«В канал инвестирует холдинг «Газпром-Медиа», который не является государственным. Существует субсидия от государства для всех телеканалов на эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч. Никаких других государственных средств канал не получал. Окупаться затраты могут с помощью заработка на рекламе и спонсорской поддержке. Безусловно, у нас есть отчетность перед акционерами. Мы учитываем финансовую составляющую любых событий», – сказала Канделаки.

Источник: Новая газета
Россия Канделаки Тина
Комментарии (20)
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Анатолий Одинец
1479419931
Самый негосударственный ГАЗПРОМ
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compka
1479421042
Негосударственными являются Газпром, Сбербанк, Центробанк (банк России), Russia Today, и др.
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Небесная
1479423189
У вас рекламы больше, чем прямого эфира
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aguila_real
1479430312
Матч ТВ не рассчитан на думающих людей серьезно интересующихся футболом. Им нужно шоу для масс- народ-то надо развлекать в стране.
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Serjoga
1479438505
С каких пор Газпром негосударственная структура?
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kykyi
1479446821
Короче, работаете с прибылью или как и все пропагондоны за чужой счет.
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alexis02lion
1479447200
По сути как и все каналы живут за счёт рекламы. Вон на рекламе пива Клинского сильно в своё время поднялись.
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alexis02lion
1479447426
Холдинги как правило коммерческие, так что вполне достоверная информация. Да и если в каждой команде имеющей в своей названии или спонсорстве есть слово Газпром это не повод её считать государственной. Это значит что Шальке-04 прям команда наша, а что так Оренбург плохо выступает, что так плохо Волгарю в ФНЛ, да и Газпром-Югра в мини-футболе особо не блещет. Так что тут доверять Тине можно.
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ufos73
1479448863
Путин президент не России, а только кремля )))
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zenit888
1479459953
МАТЧ ТВ - антироссийский канал. Показывает зарубежные антироссийские фильмы. Комментаторы ручные, очень много болтают о том, чего сами не знают - полные дилетанты, делают рекламу игрокам-миллионерам, которые на поле полные пустышки, на чем и зарабатывают. Все больше болельщиков разочарованы. Ни о каком патриотизме и любви к ОТЕЧЕСТВУ на этом канале вы не услышите.
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