Канделаки заявила, что письмо о стоп-списке слов адресовалось не комментаторам

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала об опубликованном в сентябре стоп-листе слов. Отметим, что редакция телеканала создала специальный список слов, которые запрещены для использования в эфире.

«Ситуация была передернута. Письмо адресовалось не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. Посыл письма был в том, что ведущим нужно обратить внимание на использование спортивной терминологии. Почему? Потому что программу, например, «Все на Матч!» утром, днем и вечером смотрят люди, которые могут не знать спортивной терминологии!

Ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста из любого региона нашей страны, учитывая федеральный охват «Матч ТВ». Работа комментатора может допускать профессиональный жаргон, хотя словосочетания «валидольный матч», например, все же лучше избегать», – сказала Канделаки.