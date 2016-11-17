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  • Канделаки заявила, что письмо о стоп-списке слов адресовалось не комментаторам

Канделаки заявила, что письмо о стоп-списке слов адресовалось не комментаторам

17 ноября 2016, 22:48
4

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала об опубликованном в сентябре стоп-листе слов. Отметим, что редакция телеканала создала специальный список слов, которые запрещены для использования в эфире.

«Ситуация была передернута. Письмо адресовалось не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. Посыл письма был в том, что ведущим нужно обратить внимание на использование спортивной терминологии. Почему? Потому что программу, например, «Все на Матч!» утром, днем и вечером смотрят люди, которые могут не знать спортивной терминологии!

Ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста из любого региона нашей страны, учитывая федеральный охват «Матч ТВ». Работа комментатора может допускать профессиональный жаргон, хотя словосочетания «валидольный матч», например, все же лучше избегать», – сказала Канделаки.

Источник: Новая газета
Россия Канделаки Тина
Комментарии (4)
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lekseij2007
1479412431
Дура. Полная.
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kykyi
1479413645
Ну раз оправдывается, значит письмо писала комментаторам.
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Freyk
1479414105
Словосочетание «валидольный матч», которое она неудачно привела в пример, будет понятно любому человеку, если он знает, что такое валидол. Это не какая-то терминология, которую нельзя понять остальным.
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zenit888
1479460939
Комментаторы просто не воспитаны, не знают Русского языка, как поставить ударение в том или ином слове. Когда слушаешь их речь, понимаешь, что это троешники в школе. Кривляются в эфире и смеются , как клоуны. Многие болельщики уже поняли о низком уровне профессионализма и осведомленности данного канала. Когда начинается треп и болтовня надо срочно переключать телевизор на другой канал.
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