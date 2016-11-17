Во время предпродажи на Кубок конфедераций реализовано более 48 тысяч билетов

В ходе предварительной продажи для держателей карт Visa было продано 48 504 билета на матчи Кубка конфедераций, который состоится в 2017 году в России.

Отмечается, что 95 процентов билетов приобрели болельщики из России, оставшиеся – из Чили, Германии, США, Мексики, Англии, Испании, Бразилии, Франции и Австралии.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются финал турнира, матч за третье место, матч открытия, а также групповые матчи, которые состоятся в Москве. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.