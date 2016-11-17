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  • Во время предпродажи на Кубок конфедераций реализовано более 48 тысяч билетов

Во время предпродажи на Кубок конфедераций реализовано более 48 тысяч билетов

17 ноября 2016, 21:11
2

В ходе предварительной продажи для держателей карт Visa было продано 48 504 билета на матчи Кубка конфедераций, который состоится в 2017 году в России.

Отмечается, что 95 процентов билетов приобрели болельщики из России, оставшиеся – из Чили, Германии, США, Мексики, Англии, Испании, Бразилии, Франции и Австралии.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются финал турнира, матч за третье место, матч открытия, а также групповые матчи, которые состоятся в Москве. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: ФИФА
Россия
Комментарии (2)
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sold93
1479412954
продают билеты на несуществующий стадион? оригинально
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barbardir
1479464488
Пиздят. Матчи сборной России пользуются наибольшей популярностью, а уже затем, конечно, финал, матч за третье и игры на Стадионе "Спартак"
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